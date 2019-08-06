На военном аэродроме в Севастополе пропал мужчина

Уже несколько дней в Севастополе продолжаются поиски 55-летнего Анатолия Лаконкина, жителя Таловского района Воронежской области.

Он пропал еще 2 августа. В этот день он находился в Севастополе, в районе аэродрома «Бельбек».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» рассказали, что мужчину ищут несколько дней, но пока безрезультатно.

Основные приметы пропавшего: рост 185-190 сантиметров, вес около 95 килограмм, короткие русые волосы с проседью, серо-голубые глаза.

Анатолий Лаконкин был одет в синее трико с тремя синими полосками, серую рубашку и такого же цвета жилетку с карманами. На голове у него была кепка.

Всех, кто что-либо знает об Анатолии Лаконкине, просят обращаться по номеру телефона: +8 (960) 131-97-08 или 112.





Вторник, 6 августа 2019 г. 94

Источник: Портал Информер