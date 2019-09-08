На выборах в Крыму нарушений нет

Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев доложил об отсутствии нарушений на выборах в республике.

«По данным правоохранительных органов, проходит все спокойно, нормально, никаких существенных нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на итоги голосования, не определяются. На особом контроле – обеспечение безопасности членов участковых комиссий, избирателей. Обстановка на избирательных участках спокойная», – сказал Малышев.

Явка на 12.00 составила 14,43%. На выборах парламента Крыма первого созыва на это же время явка составила 22,13%.

«На 12.00 местного времени проголосовали 213 444 избирателя, что составляет 14,43% от включенных в списки избирателей 1,479 млн избирателей», – дополнил Малышев.

В Крыму проходят выборы депутатов в Государственный совет республики и в муниципальные органы власти. Севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 73

Источник: Портал Информер