На выборах депутатов Заксобрания избиратели испортили три бюллетеня

9 сентября 2019     19
На выборах депутатов Заксобрания избиратели испортили три бюллетеня

Севастопольская городская избирательная комиссия рассказала о трёх бюллетенях, которые испортили избиратели во время выборов в Заксобрание. Об этом сообщил председатель Севизбиркома Сергей Даниленко. Также он добавил, что массовой порчи бюллетеней в городе-герое не было.

«У нас был только один случай, где было обнаружено три бюллетеня. По 25 участкам – где был обязательный ручной подсчёт и где комплексы обработки избирательных бюллетеней не сработали – у нас есть сведения только по трём бюллетеням, была такая ситуация», — заявил Даниленко.

По его словам, бюллетени могут быть признаны недействительными не только в связи с намеренной порчей.

 


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 235

Источник: Портал Информер

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