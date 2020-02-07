На выходных в Крыму до 10 градусов мороза

7 февраля 2020     13
На выходных в Крыму до 10 градусов мороза

Спасатели предупредили о понижении в Крыму температуры воздуха до 10 градусов мороза на предстоящих выходных. Об этом\ заявила пресс-служба МЧС Крыма.«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8-10 февраля ночью и утром в Крыму ожидается понижение температуры воздуха: 8-10 градусов мороза», – говорится в сообщении.Спасатели отметили, что в связи с понижением температуры возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из строя объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, обрывом контактных сетей городского электротранспорта и железнодорожного транспорта; затруднением в работе всех видов транспорта, возможным обморожением людей и животных.
Сегодня в Крыму до 6 градусов мороза и дождь со снегом.



Пятница, 7 февраля 2020 г. 63

Источник: Портал Информер

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