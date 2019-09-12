На выход с вещами! Севастопольские «чалисты» кинули сами себя

Севастопольские «чалисты» всех мастей и оттенков завыли в голос, захлёбываясь слезами и жёлчью, мол, нас кинула партия «Единая Россия».

Караул! Партия обманула народ! Все на митинги и на баррикады! Ну, и прочая невротическая ахинея…

Давайте разбираться…

Чалисты «кинули» себя сами, ибо 5 лет «кидали» город под ноги олигарха А.Чалого, но у них из этого ничего не получилось. Часть депутатов прежнего состава Заксобрания, правительство города, неравнодушные севастопольцы не дали «чалистам» превратить город-герой Севастополь в «чаловск-мухосранск».

Выпячивание своей принадлежности к «команде Чалого», а не к команде города – являлось пятилетним плевком в севастопольцев. Теперь «чалистам» приходится ощущать этот встречный плевок на своих «одухотворённых революцией лицах» и недоумевать по скудоумию: «А нас-то за что?» А за то: «Какой мерой меряете, такой и вам отмерено будет».

Вы, «чалисты», отмеряли городу стратегию его развития по лекалам хотелок А.Чалого и плясали под его дудку.

Однако, мало задумываясь – точнее вообще не задумываясь, – а под какую дудку пляшет сам ваш гуру? Кто и где играет на той дудочке?

После своего «триумфа» 2014 года в рядах ИМЕННО партии «Единая Россия» полным захватом законодательной власти в городе, вы, «чалисты», своими собственными руками сделали всё, чтобы за 5 лет этот «триумф» превратить в разгромное поражение сейчас.

И этот разгром начался на второй же день Русской Весны 2014 года, когда после первого дня всеобщего ликования севастопольцев и крымчан вы, «чалисты», нагло, подло и цинично украли её итоги у миллионов крымчан и сотен тысяч севастопольцев, приписав себе особую роль в тех событиях, назначив себя «непревзойдёнными» авторами и единственными «руководителями» Русской Весны.

Вы, «чалисты», отвели Кремлю и В.В.Путину роль «мальчиков на побегушках» по вашим «революционным командам» и вообще напрочь вычеркнули народ Крыма и Севастополя из тех события, как ГЛАВНУЮ движущую силу возвращения в родную гавань, в Россию.

После этого вы, «чалисты», взгромоздили себе на макушки нимбы «святых борцов» за народные нужды, назначили своего «летающего че» неким «богом города» и попытались навязать севастопольцам новую религию поклонения ему и себе.

Только сначала борьбу за нужды севастопольцев «чалисты» в Заксобрании оценили в оклады себе любимым.

Только борьбу за нужды севастопольцев медийные «чалистские» информационные подстилки повели против губернаторов и правительство города, публично назначив их «чертями» и «абсолютным злом».

Да только опять по тому же скудоумию забыв мудрость: «Брось камень, кто сам безгрешен». И на головы севастопольцев посыпались «камни с неба», завалив интригами, склоками, дрязгами, оскорблениями представителей федеральной власти, призывами к актам «народного неповиновения» и прочим дерьмократическим сатанизмом.

Только борьбу за нужды севастопольцев «чалисты» упорно вели втягиванием общественного мнения жителей города в мутные болотные сети «навальщины» и прочей либерастической грязи.

Но народ Севастополя оказался мудрее ваших общественно-политических дешёвых интрижек, «чалисты». Теперь, сидя в канаве у разбитого корыта, вы громко орёте про то, что всё пропало. Орите громче – веселите народ.

А то, что «пропали» именно вы – так туда вам и дорога. Желательно, скатертью.

Вы, «чалисты», ничего не сделали для города и его жителей, какого же уважения ожидали через 5 лет в ответ? Как «боролись», на то и напоролись. Как были марионетками, так ими остались.

Хотя бы сейчас вели себя пристойно и держались достойно, даже проиграв! Да куда там! Выглядите жалко, бормочите какие-то проклятия в адрес «Единой России» трясущимися губами, предрекаете стране и городу какие-то грядущие ужасы образца 1917 или 1991 года и прочие «египетские казни» за то, что вас «обидели».

Хотя обидели и опустили вы себя исключительно сами. Были никем, и есть никто.

Если бы действительно были бойцами за нужды севастопольцев, то сказали бы им, да!.., сейчас мы отступили – но это временно.

Учтём ошибки, осмыслим произошедшее, озвучим перед севастопольцами новые планы и задачи, засучим рукава и БУДЕМ бороться вновь. Только вы не бойцы, «чалисты», потому что по сути своей всегда были обозниками в караване олигарха, везущего его в олигархический рай.

Обоз разгромили. Олигарх сел на белого коня и, бросив обозников на произвол судьбы, принцем самостоятельно поскакал в рай.

А обозники заохали, запричитали, стали рвать волосы на голове и посыпать её пеплом: «Что же делать?! На кого ты нас оставил!? Где обменять валюту?».

Вам, «чалисты», теперь остаётся только сбиться в стаю под науськиванием из своего рая «летающим че» под названием «системная городская оппозиция» и на гранты кураторов из числа «западных партнёров», проходящие через руки вашего гуру, этой стаей стараться максимально раскачивать обстановку в городе местечковой фрондой Кремлю, партии власти и В.В.Путину.

Плоха ли «партия власти» или «совсем плоха» – вопрос дискуссионный. Но вы-то чем – без всякой дискуссии – лучше, а, «чалисты»?

Даже знаю, где будет новый штаб вашей стаи, «чалисты». А будет он на 35-й батарее, в лживом музее. Круг замкнулся – откуда «чализм» вполз в город, туда же, озлобленно шипя и роняя капли яда, и заползёт обратно. Главное, чтобы снова не выполз и не искусал город.

Влад Серпухов

Источник: Портал Информер