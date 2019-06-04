На главной площади Севастополя пройдет общегородской бал

8 июня в 18:00 на площади Нахимова состоится общегородской бал под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра, который впервые в истории города в полном составе выступит на главной площади.

Все желающие смогут станцевать бальные танцы – вальсы, польки, кадрили и многие другие. Хореографы Большого севастопольского офицерского бала проведут мастер-классы для участников и помогут им прочувствовать атмосферу настоящего бала.

В рамках события также выступят гражданские и офицерские пары – участники Большого Севастопольского Офицерского бала, мастера хореографического и танцевального искусств.

Стать участником Общегородского бала на площади Нахимова может каждый.

Организаторы просят соблюдать дресс-код. Для дам – платье до колен или ниже. Для кавалеров – брюки, рубашка (по желанию – пиджак).