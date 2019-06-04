На главной площади Севастополя пройдет общегородской бал

4 июня 2019     13
На главной площади Севастополя пройдет общегородской бал

8 июня в 18:00 на площади Нахимова состоится общегородской бал под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра, который впервые в истории города в полном составе выступит на главной площади.

Все желающие смогут станцевать бальные танцы – вальсы, польки, кадрили и многие другие. Хореографы Большого севастопольского офицерского бала проведут мастер-классы для участников и помогут им прочувствовать атмосферу настоящего бала.

В рамках события также выступят гражданские и офицерские пары – участники Большого Севастопольского Офицерского бала, мастера хореографического и танцевального искусств.

Стать участником Общегородского бала на площади Нахимова может каждый.

Организаторы просят соблюдать дресс-код. Для дам – платье до колен или ниже. Для кавалеров – брюки, рубашка (по желанию – пиджак).

 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

На главной площади Севастополя пройдет общегородской бал
На главной площади Севастополя пройдет общегородской бал

8 июня в 18:00 на площади Нахимова состоится общегородской бал под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра, который впервые в истории …


Аквапарк «Зурбаган»! Детям и взрослым нравится
Аквапарк «Зурбаган»! Детям и взрослым нравится

Аквапарк – мечта многих ребят. Но, к сожалению, некоторым севастопольским семьям, по ряду причин, не всегда удается реализовать желания своих …


В Севастополе осужден контрактник, выдававший себя за сотрудника ФСБ
В Севастополе осужден контрактник, выдававший себя за сотрудника ФСБ

Старший сержант запаса Евгений Пономарев, проходивший военную службу по контракту в севастопольской войсковой части №06984, признан виновным в совершении мошенничества …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info