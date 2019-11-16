На горе Гасфорта в Севастополе начал расти «Русский лес» (ВИДЕО)

Две недели назад в газете “Завтра” вышла передовица Александра Проханова “Русский лес”, в которой он говорит о кодах, заложенных в душе каждого русского человека. Он хочет достучаться до этих кодов. Он ищет Русскую мечту, мы сопереживаем ему, делаем это вместе с ним. Эта мечта должна подарить нам долгожданное общее дело: “чтобы душа откликнулась на эти коды, сбросила с себя личину неверия, иронии, нигилизма”.

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Проханов обращается к нам с конкретным призывом:

“Минувшим летом сгорела половина Сибири. И там, где ещё недавно гудела тайга, образовались гигантские пепелища с копьями обгорелых деревьев, с обугленными пнями, с зажаренными трупами медведей, оленей, с тушками запечённых в горячем пепле птиц. Сибирская тайга, эти лёгкие мира, которыми дышит Земля, превратилась в безжизненную горькую гарь.

Пусть государство обратится к молодёжи с призывом посадить новый лес на омертвелых пустошах Сибири, спасти не просто сибирскую тайгу, а великий божественный русский лес, среди которого нарождался русский народ, взрастали бесчисленные русские поколения”.

Мы хотим поддержать его призыв и предлагаем это сделать всем, кто захочет.

“Ночные Волки” присутствуют сейчас в более чем половине регионов России, не считая наших отделений по всему миру. Поэтому даже одних наших усилий хватит на то, чтобы там появилась целая роща…

Русскому лесу – быть!

Лидер мотоклуба “Ночные волки”

Александр Хирург







Суббота, 16 ноября 2019 г. 136

Источник: Портал Информер