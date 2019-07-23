На день ВМФ севастопольцы и гости города увидят около 40 самолетов и вертолетов

23 июля 2019     10
На день ВМФ севастопольцы и гости города увидят около 40 самолетов и вертолетов

Согласно информации пресс-службы флота, около 40 самолетов и вертолетов Черноморского флота и Южного военного округа примут участие в военно-спортивном празднике на День ВМФ России в Севастополе.

«В военно-спортивном празднике, приуроченном ко Дню Военно-морского флота России в Севастополе, примут участие около 40 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа, – сказано в сообщении. – К участию привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты-разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25, многофункциональные истребители Су-27, Су-30 и Су-34, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолёты Ка-52, Ми-8 и Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах».

Источник: Портал Информер

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