На Донбассе взорвали автомобильный мост

В ночь на 19 сентября в Луганске прогремел мощный взрыв — неизвестные подорвали автомобильный мост на окраине города.

«В четверг около 00:15 мск произошёл сильный взрыв в районе улицы Лутугинская в Луганске», — рассказали очевидцы происшествия.

Сведений о пострадавших нет.

На заседании оперативного штаба с участием председателя правительства ЛНР глава МВД Республики Игорь Корнет подтвердил информацию о ночном взрыве. Он уточнил, что правоохранители квалифицируют случившееся как теракт.

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«Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и 2-й Строительной — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции. Подорваны три опоры моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», — сообщил Корнет.

В МВД ЛНР уже связали ночной взрыв с сегодняшним прибытием в Луганск очередной автоколонны с гуманитарной помощью из России.«Белые КамАЗы, которые зашли в ЛНР, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки. После происшествия грузопоток был перенаправлен и наши белые КамАЗы удачно достигли складов разгрузки», -— сообщили в ходе заседания оперативного штаба.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Мост полностью не разрушен, однако некоторые опоры сооружения получили повреждения. Информацию о попытке подрыва моста также подтвердил на своём Telegram-канале бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подтверждая свою риторику продолжения войны в Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации формулы Штайнмайера, а сегодня ночью в Луганске в районе Лесоторгового был взорван мост», — пишет Марочко.





Четверг, 19 сентября 2019 г. 137

Источник: Портал Информер