На дорогах Севастополя устанавливают знаки по новому ГОСТу

5 августа 2019     8
На дорогах Севастополя устанавливают знаки по новому ГОСТу

ГБУ «Севастопольский Автодор» в качестве эксперимента устанавливает на автомобильной дороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь дорожные знаки по ГОСТ «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков.

Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения».

Применение дорожного знака 5.15.3д «Начало полосы» позволяет своевременно проинформировать водителей о том, что начинающаяся полоса предназначена исключительно для поворота. В таком случае нет необходимости в размещении предварительного знака 5.15.1 «Направления движения по полосам».

Знаки планируется установить на повороте в Инкерман, Северную сторону, СТ «Дорожник», в районе президентского кольца.

В данный момент работы по установке знака завершены вблизи с. Верхнесадовое.

В случае положительной обратной связи от водителей, применение экспериментальных технических средств организации дорожного движения распространится и на другие автомобильные дороги Севастополя.


Понедельник, 5 августа 2019 г. 354

Источник: Портал Информер

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