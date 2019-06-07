На Доску почета занесены 18 севастопольцев и 7 трудовых коллективов

Сегодня, 7 июня, состоялось торжественное открытие Доски почета Нахимовского муниципального округа Севастополя.

За успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни и вклад в социально-экономическое развитие Нахимовского муниципального округа отмечены 18 представителей разных профессий и 7 трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций.

Свидетельства о занесении на Доску почета Нахимовского муниципального округа севастопольцам вручили секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин и первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

«Спасибо большое всем тем, кто своим трудом, самоотверженностью и любовью к району и городу завоевал право находиться на Доске почета. Севастополь и Нахимовский район – это, прежде всего, люди, которые трудятся, любят город и живут не для себя. Наш легендарный земляк, адмирал Павел Степанович Нахимов, имя которого носит район, говорил: «Деятельность – великое дело. У нее одной благодетельные последствия, остальное все – тлен!»», – сказал Саблин.

«Поздравляю нахимовцев, которые удостоились чести быть на Доске почета Нахимовского муниципального округа! Нахимовский район – особый, отсюда начался город-герой Севастополь, то, что район носит имя Павла Степановича Нахимова, – это большая честь!», – подчеркнул Белик.

В этому году на Доску почета Нахимовского муниципального округа занесен член Регионального политсовета Севастопольского регионального отделения Партии «Единая Россия», региональный координатор проекта «Историческая память», директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Севастопольский военно-исторический музей- заповедник» Николай Мусиенко.

В рамках торжественного мероприятия для севастопольцев, внесших весомый вклад в развитие и процветание старейшего района города, выступили артисты Культурного комплекса «Корабел».

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