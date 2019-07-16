На заметку председателю Избиркома Севастополя

Паутов появился в городе вместе с печально известным Берковичем и принял активное участие в развале городского телевидения. Надеемся, что вскоре правоохранительные органы дадут свою оценку деятельности экс-руководства уже бывшего “ИКСа”, а также подробно осветят трудовой путь Паутова в этой кампании.

К слову сказать, биография Паутова полна достаточно забавных и интересных подробностей. И о некоторых из них, не самых пикантных и скабрезных, но тоже увлекательных и дающих пищу для размышления всякому думающему человеку, мы как-нибудь на досуге расскажем.

Ныне же, как выражались в старину, взяться за перо нас заставило следующее обстоятельство. Как и всем кандидатам-самовыдвиженцам, гражданину Паутову необходимо было собрать больше 1000 подписей в свою поддержку.

Однако никого из сборщиков подписей в пользу Паутова на его избирательном округе не видели. Насколько нам известно, не собирали в пользу Паутова подписи и в медиа-центре Чалого.

Между тем, гражданин Паутов сдал подписи в свою поддержку, при чем в необходимом для регистрации объеме.

Вот и возникает закономерный вопрос: а откуда тогда взял эти самые подписи гражданин Паутов?

Редакция “ИНФОРМЕРа” всегда считала, что все избирательные процессы в Севастополе, как и везде в России, должны проходить с максимальной честностью и прозрачностью. А всякие личности, которых с нетерпением ожидают в соответствующих силовых ведомствах, должны ходить на допросы и проводить свободное время в местах не столь отдаленных от Севастополя, но гораздо близких к городу Томск.

Вот и на сей раз мы бы хотели обратить внимание председателя и членов Избирательной комиссии Севастополя на то, что в сборе подписей в поддержку Паутова наблюдаются некие чудеса.А поскольку именно Избирком Севастополя и должен бороться со всякой мистикой и чертовщиной, творящейся на выборах, мы настоятельно рекомендуем членам Избиркома внимательно изучить автографы в поддержку Паутова.