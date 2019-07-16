На заметку председателю Избиркома Севастополя

Как следует из официальных документов Избиркома Севастополя, по 5-му избирательному округу зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания некто Михаил Паутов.
Оный персонаж идет на выборы в качестве самовыдвиженца и намерен “осчастливить” своим присутствием в городском парламенте жителей нашего достославного города.Уроженец Томска в свои молодые годы уже имеет опыт участия в избирательных кампаний в родном регионе. К счастью, для томичей все они провальные. На сей раз он, видимо, решил попробовать счастье в Севастополе.
Итог: пролетел, как фанера над Парижем.
К слову сказать, биография Паутова полна достаточно забавных и интересных подробностей. И о некоторых из них, не самых пикантных и скабрезных, но тоже увлекательных и дающих пищу для размышления всякому думающему человеку, мы как-нибудь на досуге расскажем.Ныне же, как выражались в старину, взяться за перо нас заставило следующее обстоятельство. Как и всем кандидатам-самовыдвиженцам, гражданину Паутову необходимо было собрать больше 1000 подписей в свою поддержку.
Однако никого из сборщиков подписей в пользу Паутова на его избирательном округе не видели. Насколько нам известно, не собирали в пользу Паутова подписи и в медиа-центре Чалого.Между тем, гражданин Паутов сдал подписи в свою поддержку, при чем в необходимом для регистрации объеме. Вот и возникает закономерный вопрос: а откуда тогда взял эти самые подписи гражданин Паутов?
Редакция “ИНФОРМЕРа” всегда считала, что все избирательные процессы в Севастополе, как и везде в России, должны проходить с максимальной честностью и прозрачностью. А всякие личности, которых с нетерпением ожидают в соответствующих силовых ведомствах, должны ходить на допросы и проводить свободное время в местах не столь отдаленных от Севастополя, но гораздо близких к городу Томск.
Вот и на сей раз мы бы хотели обратить внимание председателя и членов Избирательной комиссии Севастополя на то, что в сборе подписей в поддержку Паутова наблюдаются некие чудеса.А поскольку именно Избирком Севастополя и должен бороться со всякой мистикой и чертовщиной, творящейся на выборах, мы настоятельно рекомендуем членам Избиркома внимательно изучить автографы в поддержку Паутова.
Источник: Портал Информер
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