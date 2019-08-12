На заметку Развожаеву: проблемы с парковкой

Ещё в VIII веке до н. э. древнегреческий поэт Гомер изрёк: «Приятны завершённые труды».

Вот и я задумался, глядя на грандиозные стройки Севастополя: а как те, кто заказывают строительство, и те, кто строят, думают над проблемой завершённости трудов своих строительных?

Не буду анализировать: что и как обстоит дело у строителей с законченностью возводимых ими объектов, чтобы приятно было от завершённости трудов, как тем, кто строит объекты, так и тем, кто их после эксплуатировать будет. Скажем, жить в них, или с кайфом наслаждаться от пользования общедоступными разного рода социальными объектами, ну и т.п. Ведь все мы в какой-то мере – строители.

Раньше строили коммунизм. Сейчас вернулись к строительству необузданного олигархического, как бы капитализма. Ну, а кто и просто дом построил, да и дорогу к нему и пр.

Всем известно, как бьют по нервам, по психике людской – недоделки, «недостроенности» разные, то есть неприятные по сути своей незавершённые труды. Примеров из данной области «недооконченного» строительства, думаю, каждый может привести очень много. Скажем, те же парки, дороги, жильё, рынки-ярмарки и всё такое прочее.

Я в этой связи хочу поднять вопрос из севастопольской действительности исключительно в разрезе строительства жилых домов.

Как пример, возьму мощно рекламируемые т.н. «гагаринские высотки». Основой, на которой ныне заложены эти три 16-тиэтажные дома, была территория, на которой когда-то планировалось разбить сквер. И это было, в общем-то, правильное решение, так как в данном микрорайоне нет ни одного подходящего места, оборудованного для отдыха и прогулок людям пожилого возраста, мамам с их малолетними детками, да и просто обычному народу.

Потом, за какие-то заслуги, участок был передан киевской фирме для строительства жилых домов. Стройка, а вернее вырытый довольно глубокий котлован под строительство долго был заброшен, и в него в темноте не раз падали люди.

Но вот произошло воссоединение Севастополя с Россией, и на четвёртый год участок вновь стал востребованным, и началось строительство трёх высоток.

Дома, надеюсь, будут красивые, жильё там, по всей вероятности, будет быстро раскуплено. Но вот беда и вопрос: а где жильцы будут парковать свои авто?

Ведь в этих домах должны будут по проекту проживать около шестисот семей, т.е. столько квартир будет в этих трёх домах. Если считать даже по одной автомашине на квартиру, а их может быть и две, а то и три на семью…

Парковки в ближайшем обозримом пространстве нет и не просматривается. Рядом с данной стройкой уже построено несколько многоэтажек, и к вечеру территория вокруг них «забита» плотным кольцом автомобилей, да так, что практически ни пройти, ни проехать.

Сам собой напрашивается ещё один вопрос: а кто же дал разрешение на начало строительства этих «гагаринских высоток», не предусмотрев решения вопроса парковок? Или законные требования нормативных документов некоторым «разрешающим» начальникам по-барабану? Ладно на людей, проживающих по соседству с данными объектами, им наплевать, но ведь Закон-то обязателен для всех, не правда ли?

Думаю, что аналогичных примеров по Севастополю можно привести большое количество. Но вот очень хочется, чтобы новый руководитель города обратил свой взор и на данную проблему.

Строить, безусловно, нужно и можно, но оставлять при этом неразрешёнными существующие проблемы, мне представляется, незаконно и вредно всем. Я этот вопрос поднимал не раз, но перебороть безграмотное отношение к самой системе законченности строек и дальнейшей эксплуатации построенных объектов даже губернатору одному вряд ли по силам.

Как предложение решения этой узкой проблемы парковок: думаю, что уже на стадии проектирования высоток, да и не только высоток, должны быть чётко прописаны варианты возможного решения данной темы и, в конечном итоге, принят утверждающий документ, обязательный к исполнению. Скажем, как вариант – предусмотреть подземные многоуровневые парковки, или же, скажем, использование для этих целей двух-трёх этажей здания (при необходимости, конечно). А в цену каждой из квартир включать стоимость как минимум одного парковочного места.

Не сомневаюсь, что назначенный президентом Владимиром Путиным руководить городом Михаил Развожаев увидит эту проблему и сможет потребовать от тех, кому по должности положено, решать вопросы парковок при строительстве, согласно требованиям нормативов.

Думаю и убеждён, что Вы, Михаил Владимирович, сможете переломить негатив, сложившийся в нашем городе по данному вопросу, и уже на вновь возводимых объектах проблема будет решена.

Как-то древнегреческий драматург Софокл изрёк, что «великие дела не делаются сразу», но хочется верить, что в данном случае это как бы и не про нас – севастопольцев и руководителей города. Что касаемо проблемы парковок, то она должна быть решена немедленно.

В добрый путь!

Источник: Портал Информер