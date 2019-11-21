На имущество севастопольцев наложил арест ФССП. Алгоритм действий

На территории Крыма и Севастополя все чаще стали возникать ситуации, когда люди узнают об аресте на их имущество. Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» создана 8 апреля 2014 года в соответствии с Федеральным законом «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

К целям и предмету деятельности Фонда относятся:

осуществление в установленных законом случаях компенсационных выплат на сумму до 700 тысяч рублей физическим лицам, зарегистрированным на территории на территории Крыма и Севастополя, в отношении денежных средств, размещенных в банках, действующих на указанной территории и имеющих лицензию Национального банка Украины на 16 марта 2014 г.;

по поручению вкладчиков представление их интересов по взысканию с банков сумм неисполненных обязательств по договорам банковского вклада (счета) в размере, превышающем компенсационные выплаты.

Кроме того, Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» имеет право требовать возврата денежных средств по кредитным и ипотечным договорам, заключенным физическими и юридическими лицами с украинскими банками до 18.03.2014 г.

Основанием для права требования является решение судов, согласно которому должен быть наложен арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее украинскому банку, а также договор, стороной которого является банк. Кроме того, у организации могут возникать иные права, в том числе права требования по кредитам и иным сделкам ответчика на территории Крыма и Севастополя, запрещающие банку совершать действия по отчуждению и иному распоряжению движимым и недвижимым имуществом.

После получения решения от Фонда, судебный пристав должен сделать запрос в нотариальную палату и выяснить, существует ли договор ипотеки, сторонами которого выступают украинский банк и собственник заложенного имущества.

На основании полученной информации судебный пристав выносит постановление о наложении ареста на право требования по договору ипотеки в размере и объеме, который необходим для исполнения требований исполнительного документа, а также о запрете банку совершать действия, направленные на прекращение, отчуждение, перерегистрацию и изменение права требования, а собственнику заложенного имущества – заниматься его переоформлением в Управлении регистрации права и кадастра.

В связи с этим появляется ряд вопросов:

– Что делать тем, кто давным-давно закрыл кредит, особенно тем, кто купил квартиру, которая когда-то была в кредите?

– Что делать тем, у кого кредит не закрыт, однако они добросовестно платили до перехода из одной юрисдикции в другую, а теперь такой возможности нет

Алгоритм действий для снятия обременений, наложенных постановлениями Федеральной службы судебных приставов на основании заявлений Фонда следующий:

1. Физические и юридические лица, в полном объеме погасившие свои обязательства по кредитным договорам, обеспеченным залогом, должны предоставить в Фонд следующие документы:

– договор должника с кредитным учреждением, во исполнение обязательств по

которому на имущество наложено обременение, а также договор залога (в том числе ипотеки);

– выданная кредитным учреждением справка, из содержания которой следует, что у

должника отсутствуют обязательства или договор должника с кредитным учреждением, и (или) договор залога (в том числе ипотеки) с отметкой кредитного учреждения о полном погашении обязательств, прекращении залога в связи с исполнением обязательств;

– выданные компетентным государственным органом Украины извлечения из

соответствующего реестра недвижимого имущества, из содержания которых следует, что на имуществе отсутствуют обременения, ипотека прекращена;

– документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ,

подтверждающий полномочия представителя должника, поручителя (если с заявлением

обращается представитель).

Для подачи заявления и необходимого пакета документов лицам, заключавшим договор

ипотеки с Банком или их уполномоченному представителю рекомендуем обращаться в Представительство Фонда по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44а, 6 этаж или в Консультационный центр по адресу: г Севастополь, ул. Героев Бреста, д.116 (рабочие дни пн, – чт, 9:00 – 18:00; пт. 9:00 – 16:45,сб., вс. – выходные).

Если Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» проигнорировала ваши документы, то вы можете обратиться в суд с иском о снятии ареста с вашего имущества согласно вышеуказанных норм.

Важно!

Согласно частям 4, 5 статьи 14 Закона № 229-ФЗ отмена ареста (запрета) может быть произведена судебным приставом-исполнителем в рамках того же исполнительного производства на основании решения вышестоящего должностного лица Федеральной службы судебных приставов или на основании вступившего в законную силу соответствующего решения компетентного суда. Частью 1 статьи 121 Закона № 229-ФЗ закреплено право лиц, чьи права и интересы нарушены постановлением судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц ФССП России, на его обжалование в порядке подчиненности и оспаривания в суде.

В соответствии с положениями статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом , отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Нормы статьи 304 ГК РФ предусматривают, что собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Если имущество принадлежит Вам на праве собственности, и, например, Вы не является стороной исполнительного производства, открытого во исполнение определения суда об обеспечении иска Фонда, наложение ареста на Ваше имущество в виде запрета совершения в отношении данного имущества действий, направленных на прекращение, отчуждение, перерегистрацию, изменение права требования, в том числе на уступку право требования третьим лицам, нарушает Ваши права, как собственника этого имущества.

Из пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», в частности следует, что судебная защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций при принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц осуществляется в порядке искового производства в случае рассмотрения требований об освобождении имущества, включая исключительные имущественные права (далее по тексту – имущество), от ареста (исключении из описи) в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества; об отмене установленного судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества (для лиц, не участвующих в исполнительном производстве); о возврате реализованного имущества ; об обращении взыскания на заложенное имущество; о признании торгов недействительными; о возмещении убытков, причиненных в результате совершения исполнительных действий и/или применения мер принудительного исполнения, и других.

Физические и юридические лица, имеющие непогашенную кредитную задолженность по кредитным договорам, обеспеченным залогом, должны действовать в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 №422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

Размер задолженности заемщиков по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, определяется на 18 марта 2014 года и уменьшается на величину уплаченных заемщиками после этой даты денежных средств в погашение обязательств (включая проценты, неустойку (штрафы, пени) по соответствующим кредитным договорам.

Предусмотренные кредитными договорами, заключенными с банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, проценты за пользование заемными денежными средствами, неустойка (штрафы, пени) после 18 марта 2014 года не учитываются при определении размера задолженности заемщиков.

Заемщики уплачивают задолженность по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, лицам, имеющим право требовать погашения задолженности, любым способом по своему усмотрению, а при наличии разногласий с лицами, имеющими право требовать погашения задолженности, – в порядке, установленном законом.

Фонд осуществляет функцию по внесудебному урегулированию разногласий, между лицом, имеющим право требовать погашения задолженности, и заемщиком, заключившим с кредитным учреждением, действовавшим на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, кредитный договор. При этом заемщиком является физическое лицо или лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющее место жительства на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя, а лицом, имеющим право требовать погашения задолженности, признается созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитная организация или юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров.

Мы не рекомендуем Вам вступать в прямые переговоры с украинскими банками либо другими юридическими лица, не являющимися кредитными организациями, которые обладают правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров по вопросу досрочного погашения кредита без предварительной юридической консультации. Чтобы избежать проблем, мы советуем обратиться в юридическую компанию в Севастополе, чтобы показать свой договор квалифицированным юристам.

Благодаря сопровождению специалистов, занимающихся банковскими правоотношениями, Вы сможете списать накопленную задолженность за просрочку платежей по кредитам и обеспечить правильное оформление документов, подтверждающих погашение кредита и снятие обременений с имущества.

Выполнять взятые на себя обязательства по кредитным договорам или проигнорировать их, решает должник. В любом случае, юридические компании Севастополя готовы протянуть Вам руку помощи при возникновении сложных, а порой, казалось бы, неразрешимых ситуаций.

Источник: Портал Информер