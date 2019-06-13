На какие российские города нацелены ракеты НАТО

В начале 2018 года стрелка на символических часах «судного дня» в очередной раз придвинулась ближе к полуночи.

Её активно подталкивали вперёд растущие военные расходы, идущие, в том числе, на развитие ядерных сил, а также резкое обострение отношений между Россией и Западом.

На первом месте среди угроз, обозначенных в военной доктрине России, значится «наращивание силового потенциала» НАТО, а также приближение военной инфраструктуры альянса к границам.

Ситуация осложняется и провокационными заявлениями высокопставленных военных США.

Например, в конце 2017 года командующий силами морской пехоты США Роберт Неллер сказал, что американские военные готовятся к«большой драке» с Россией.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война», – сказал Неллер.

Впрочем, планы удара по России в НАТО в целом, США в частности, вынашиваются уже не одно десятилетие.

Несколько лет назад американское стратегическое командование обнародовало полный список целей на территории СССР, по которым в 1959 году в случае начала ядерной войны мог быть нанесён удар.

Это преимущественно аэродромы и средства ПВО, подлежащие уничтожению в первую очередь. Например, целями номер 1 и 2 в списке были белорусские аэродромы в Быхове и Орше, где на тот момент базировались стратегические бомбардировщики Ту-16. Однако в крупных городах, таких как Москва, Пекин, Ленинград, Восточный Берлин и Варшава, недвусмысленно указывается главная цель –«население».

а столицей следовали атаки на Горький (Нижний Новгород), Куйбышев (Самару), Свердловск (Екатеринбург), Новосибирск, Омск, Саратов, а также Казань.

С большой долей вероятности примерный список остался практически неизменным с советских времён – с поправкой на, что некоторые военные объекты были передислоцированы.