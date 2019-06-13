В начале 2018 года стрелка на символических часах «судного дня» в очередной раз придвинулась ближе к полуночи.
Её активно подталкивали вперёд растущие военные расходы, идущие, в том числе, на развитие ядерных сил, а также резкое обострение отношений между Россией и Западом.
На первом месте среди угроз, обозначенных в военной доктрине России, значится «наращивание силового потенциала» НАТО, а также приближение военной инфраструктуры альянса к границам.
Ситуация осложняется и провокационными заявлениями высокопставленных военных США.
Например, в конце 2017 года командующий силами морской пехоты США Роберт Неллер сказал, что американские военные готовятся к«большой драке» с Россией.
«Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война», – сказал Неллер.
Впрочем, планы удара по России в НАТО в целом, США в частности, вынашиваются уже не одно десятилетие.
Несколько лет назад американское стратегическое командование обнародовало полный список целей на территории СССР, по которым в 1959 году в случае начала ядерной войны мог быть нанесён удар.
Это преимущественно аэродромы и средства ПВО, подлежащие уничтожению в первую очередь. Например, целями номер 1 и 2 в списке были белорусские аэродромы в Быхове и Орше, где на тот момент базировались стратегические бомбардировщики Ту-16. Однако в крупных городах, таких как Москва, Пекин, Ленинград, Восточный Берлин и Варшава, недвусмысленно указывается главная цель –«население».
а столицей следовали атаки на Горький (Нижний Новгород), Куйбышев (Самару), Свердловск (Екатеринбург), Новосибирск, Омск, Саратов, а также Казань.
С большой долей вероятности примерный список остался практически неизменным с советских времён – с поправкой на, что некоторые военные объекты были передислоцированы.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
На какие российские города нацелены ракеты НАТО
В начале 2018 года стрелка на символических часах «судного дня» в очередной раз придвинулась ближе к полуночи. Её активно подталкивали вперёд растущие …
|
Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку
В адрес начальника УМВД России по Севастополю генерал-майора полиции Василия Павлова пришло благодарственное письмо от жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. …
|
Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам
Спектаклем «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова откроет свои гастроли в Новосибирске Севастопольский академический русский драматический театр имени А. …
|
Чтобы найти в парке трехлетнюю дочь, маме понадобилась помощь полиции
Во время прогулки в парке Победы женщина на минуту отвлеклась, и в этот момент ее маленькая дочка уехала на самокате …
|
Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив
Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью изданию «Би-би-си Украина» заявил …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!