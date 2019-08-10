На Кипре задержали российского бизнесмена

Полиция Кипра задержала российского бизнесмена Игоря Польченко, которого в РФ обвиняют в крупных финансовых махинациях. Об этом сообщает «Коммерсант».

Польченко находился в розыске по линии Интерпола; по данным издания, его задержание произошло 7 августа.

Польченко является бенефициаром ряда крупных компаний Приморья, которые взяли кредиты сразу у нескольких банков, после чего, не выплатив их, начали процедуру банкротства.

Общая сумма ущерба оценивается в 7 миллиардов рублей, из которых 3,5 миллиарда приходятся на Сбербанк, еще 1 миллиард — на ВТБ.

В отношении Польченко в России возбуждены дела о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ) и незаконном получении кредита (статья 176 УК РФ).





Суббота, 10 августа 2019 г. 228

Источник: Портал Информер