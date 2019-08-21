На кресла депутатов Законодательного собрания Севастополя претендуют 17 кандидатов без высшего образования, 27 пенсионеров и 9 безработных

Через две с половиной недели, 8 сентября, избиратели нашего города выберут новый состав депутатского корпуса Законодательного собрания Севастополя.

Как представляют себе идеального депутата его потенциальные избиратели?

Обычно, это мужчина 40-50 лет, с высшим образованием, состоявшийся в жизни, местный и патриот.

Но насколько это представление соотносится с теми кандидатами, за которых надо будет проголосовать севастопольцам?

Чтобы ответить на этот вопрос, решили проанализировать биографические сведения потенциальных депутатов от политических партий, выдвинутых по многомандатным округам.

При этом опирались исключительно на сведения, опубликованные на официальном сайте Избиркома Севастополя.

Наиболее приближенным к среднестатическому портрету оказались кандидаты в депутаты от партии «Единая Россия».

Из 24 претендентов на кресла депутатов городского парламента лишь 3 кандидатов не имеют высшего образования, при этом у одного из них отсутствует даже указание на среднетехническое образование.

То ли кандидат забыл ВУЗ, в котором он учился, то ли все его образование ограничивается 11 классами.

Также в списке «ЕдРа» наличествует 1 пенсионер.

Все же остальные кандидаты, как на подбор, – идеальный портрет среднестатистического кандидата с небольшим вкраплением представительниц прекрасного пола.

Следующим по списку идет партия «Коммунисты России». Здесь насчитывается аж 8 пенсионеров, причем все они – отставные офицеры.

Почему именно бывшие военнослужащие полюбили эту партию, так и осталось для нас загадкой.

Кроме того, в этой партийной ячейке представлены и 2 безработных.

В избирательном списке партии «Пенсионеры России», на наше удивление, пенсионеров оказалось не так уж и много – всего 8 человек.

Зато в нём наличествую 2 безработных кандидата, стыдливо скрывающихся за термином – «домохозяин» и «домохозяйка», а также 3 человека без высшего образования.

В списке «Справедливой России» наличествует 4 пенсионера, в том числе и глава севастопольского отделения партии, 1 безработный и 2 кандидата без высшего образования.

В списке ЛДПР – 4 пенсионера, 2 безработных и 3 кандидата без высшего образования.

Замыкает список партия КПРФ. Здесь 2 пенсионера, в том числе и бессменный глава севастопольской организации партии, 2 безработных и 6 кандидатов без высшего образования.

В целом, учитывая позиционирование КПРФ как партии трудового народа — картина вполне понятна.

Итого по партийным спискам получается, что на кресла депутатов Законодательного собрания Севастополя претендуют в числе прочих, – 17 кандидатов без высшего образования, 27 пенсионеров и 9 безработных.

Мы не обнаружили на сайте Избиркома Севастополя кандидатов в депутаты, которые имеют судимость. Или политики Севастополя являются образчиками соблюдения закона, или же все судимые граждане оказались за бортом политической жизни города, не пройдя сквозь суровое сито Избиркома.

Источник: Портал Информер