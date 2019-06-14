На Крымском мосту соединили первый путь железной дороги (ФОТО)

Строители завершили укладку шпал и рельсов на первом из двух путей железнодорожной части Крымского моста, по которому после открытия перехода через Керченский пролив поезда будут идти с полуострова на материк. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Сейчас этот путь будет использоваться как технологический. По словам руководителя подрядной организации Евгения Чибышева, по нему будут перевозить грузы на участки, где продолжается строительство железной дороги и подходов к ней со стороны Крыма, в первую очередь, рельсошпальной решетки и щебня.

Путь прокладывался одновременно с двух берегов — Крыма и Тамани. Бригады встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь». Для создания колеи длиной 19 км было уложено 2500 т рельсов и 38000 железобетонных шпал.

«В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения. Идем с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму», — заявил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решетки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост на специальных платформах, а потом из звеньев формируются участки пути длиной по 440 м. Между ними ставятся уравнительные приборы для компенсации температурных напряжений.

Одновременно с мостом строятся подходы: со стороны Крыма это два пути по 18 км, которые свяжут мост с железнодорожной сетью полуострова, со стороны Тамани — двухпутный участок длиной 40 км. На данный момент готово 16 из 36 «крымских» километров, на другой стороне — в полном объеме верхнее строение пути, практически полностью — искусственные сооружения, включая мосты и путепроводы.