На крымчан стали нападать змеи

В Крыму участились случаи нападения змей на людей на территориях частных домовладений. Очередная атака ползучего гада произошла на улице Павленко в Симферополе.

«Степная гадюка напала на человека, хозяина дома, который успел отскочить в сторону и пытался прижать ее шваброй и клюшкой. Но змея делала попытки нападения снова и снова. Помог сосед, прибежавший на крики. Змее отрубили голову. А за несколько минут до этого во дворе бегал 2-летний ребёнок», – написали симферопольцы в соцсетях.

«Резко уменьшилось количество собак-кошек из-за стерилизации. Соответственно увеличилось количество грызунов и их поедателей – змей. Ведь открытые мусорные свалки так и не исчезли», – печально комментируют происшествие жители Симферополя.





Вторник, 30 июля 2019 г. 94

Источник: Портал Информер