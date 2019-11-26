На Крым и Севастополь надвигаются дожди

МЧС и синоптики предупредили об ожидающихся в Крыму сильных дождях. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, после продолжительной сухой погоды в Крыму, в связи с выходом Средиземноморского циклона, вечером 26 ноября, в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди», – уточнили в пресс-службе.

Синоптики также сообщили о дожде в Севастополе. Он пройдет местами, сильных осадков не предвидится. Однако дождливо будет до конца текущей недели.

«Сегодня ночью мы ожидаем прохождения фронта, в связи с чем ожидается дождь, дождливая погода сохранится до конца недели», – сообщила «Новому Севастополю» дежурный синоптик севастопольского Центра по гидрометеорологии Ирина Кохно.

Она рассказала, что в ближайшие сутки в городе сохранится облачная погода. Ветер умеренный, ночью юго-восточный с переходом в среду днем на северо-западный. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем – 9-11 градусов.







Вторник, 26 ноября 2019 г. 391

Источник: Портал Информер