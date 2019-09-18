На Крым надвигается холодный фронт

18 сентября 2019     22
На Крым надвигается холодный фронт

В Крыму ожидаются дожди и резкое понижение температуры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по республике.

«18-22 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Понижение температуры воздуха на 8-10 градусов ожидается 19-22 сентября.

Сотрудники МЧС призывают граждан не ходить под крупными деревьями и вывесками, а также советуют по возможности оставаться в помещении.


Среда, 18 сентября 2019 г. 37

Источник: Портал Информер

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