На Крым надвигается холодный фронт

В Крыму ожидаются дожди и резкое понижение температуры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по республике.
«18-22 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.
Понижение температуры воздуха на 8-10 градусов ожидается 19-22 сентября.
Сотрудники МЧС призывают граждан не ходить под крупными деревьями и вывесками, а также советуют по возможности оставаться в помещении.
Среда, 18 сентября 2019 г. 37
Источник: Портал Информер