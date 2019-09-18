На Крым надвигается холодный фронт

Сотрудники МЧС призывают граждан не ходить под крупными деревьями и вывесками, а также советуют по возможности оставаться в помещении.

«18-22 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с» , — говорится в сообщении.

В Крыму ожидаются дожди и резкое понижение температуры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по республике.

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На Крым надвигается холодный фронт В Крыму ожидаются дожди и резкое понижение температуры. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по республике. «18-22 сентября в Крыму …

