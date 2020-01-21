На Крым надвигаются настоящие крещенские морозы

Температура воздуха в Крыму упадет к 24 января до 9 градусов мороза. После этого крымчан ожидает резкое потепление и штормовой ветер. Об этом сообщила «Крыминформу» руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«24 января практически без осадков, но после прохождения холодного фронта очень холодно. Ночью 4-9 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В воскресенье снова теплый фронтальный раздел, снова потеплеет – днем 3-8 градусов тепла», – рассказала Любецкая.

В середине текущей недели через территорию Крыма пройдет теплый фронт – 22 января ожидается 3-8 градусов тепла, но в конце дня усилится юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду.

«Ночью и утром 23 января прохождение холодного фронтального раздела – снег, мокрый снег, местами сильные осадки и усиление северо-западного ветра до штормовых значений – 20-25 метров в секунду», – пояснила Любецкая.







Вторник, 21 января 2020 г. 50

Источник: Портал Информер