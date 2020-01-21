На Крым надвигаются настоящие крещенские морозы

21 января 2020     11
На Крым надвигаются настоящие крещенские морозы

Температура воздуха в Крыму упадет к 24 января до 9 градусов мороза. После этого крымчан ожидает резкое потепление и штормовой ветер. Об этом сообщила «Крыминформу» руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«24 января практически без осадков, но после прохождения холодного фронта очень холодно. Ночью 4-9 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В воскресенье снова теплый фронтальный раздел, снова потеплеет – днем 3-8 градусов тепла», – рассказала Любецкая.

В середине текущей недели через территорию Крыма пройдет теплый фронт – 22 января ожидается 3-8 градусов тепла, но в конце дня усилится юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду.

«Ночью и утром 23 января прохождение холодного фронтального раздела – снег, мокрый снег, местами сильные осадки и усиление северо-западного ветра до штормовых значений – 20-25 метров в секунду», – пояснила Любецкая.



Вторник, 21 января 2020 г. 50

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Крым надвигаются настоящие крещенские морозы
На Крым надвигаются настоящие крещенские морозы

Температура воздуха в Крыму упадет к 24 января до 9 градусов мороза. После этого крымчан ожидает резкое потепление и штормовой …


В Крыму снижаются цены на топливо
В Крыму снижаются цены на топливо

Крупнейшая в Крыму сеть автомобильных заправочных станций «Атан» снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ на один рубль. Об …


В Большой Ялте откроют пожарную часть с вертолётной площадкой
В Большой Ялте откроют пожарную часть с вертолётной площадкой

В среду, 22 января, в селе Оползневое пройдёт торжественное открытие новой пожарно-спасательной части. Она будет входить в состав второго пожарно-спасательного …


В Севастополе отыграли «Рок-н-ролл на Рождество»
В Севастополе отыграли «Рок-н-ролл на Рождество»

Одно из крупнейших музыкальных событий города готовится отмечать юбилей – девятнадцатый фестиваль, который собирает на одной сцене известные команды и …


В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей
В ООН подсчитали затронутых кризисом занятости людей

Кризис в сфере занятости затрагивает более 470 млн человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 января на официальном сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты