На Крым обрушится непогода

23 июля 2019     35
На Крым обрушится непогода

Главное управление МЧС России по РК объявило штормовое предупреждение на 23 июля и 24 июля.

“По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 июля, в течение суток 24 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с”, — говорится на сайте ведомства.

По словам спасателей, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, закрепить конструкции на своих подворьях, закрыть окна и балконы, воздержаться от поездок в горы.

Источник: Портал Информер

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