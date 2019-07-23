На Крым обрушится непогода

Главное управление МЧС России по РК объявило штормовое предупреждение на 23 июля и 24 июля.

“По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 июля, в течение суток 24 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с”, — говорится на сайте ведомства.

По словам спасателей, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, закрепить конструкции на своих подворьях, закрыть окна и балконы, воздержаться от поездок в горы.