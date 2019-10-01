На Кубани набирает голоса обращение к Грете Тунберг, её просят пристыдить губернатора Кондратьева

«Свободная пресса» опубликовала материал журналиста Александра Седунова о скандале, который разгорелся в связи со строительством дома губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Ниже приводим перепечатку данного материала.

На Кубани разгорается скандал, связанный с поместьем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в станице Динской. Кубанские экоактивисты разместили на сайте change.org петицию, в которой обращаются к шведской защитнице природы Грете Тунберг «с мольбой обратить внимание на чиновничий беспредел в России на международном уровне и потребовать от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева снести дамбы и возместить ущерб, нанесенный природе». Петиция размещена в воскресенье, под ней уже подписались 200 человек. На прошлой неделе ряд СМИ и телеграм-каналов опубликовали видеоролик, на котором запечатлена роскошная усадьба в станице Динская. В публикациях говорилось, что видеоролик был изготовлен Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального еще в начале лета, однако, так и не был опубликован. Телеграм-канал «Кремлевский мамковед» утверждает, что за отказ от продолжения расследования ФБК получил около 20 миллионов рублей от людей, близких к Кондратьеву.

Возмущение экологических активистов вызвало строительство трех насыпных дамб около поместья губернатора. Они перегородили естественное русло ручья и создало озерцо, около участка Кондратьева. В результате речка пересохла, и только владельцы и гости усадьбы могут наслаждаться видом на озеро. По мнению общественников, природе нанесен непоправимый ущерб. Даже если дамбы разрушить, речка никогда уже не сможет вернуться в свое старое русло. Кроме того, нарушается одно из основных прав граждан — право на беспрепятственный доступ к воде для любого желающего. В случае с поместьем Кондратьева, этому желающему предстоит преодолеть двухметровый забор, который преграждает доступ к реке и встретиться с вооруженной охраной. Активисты считают, что власти Краснодарского края и силовики «закрывают глаза» на преступления губернатора, а региональные СМИ отказываются поднимать эту тему, хотя она обсуждается в федеральных медиа.

По мнению экспертов, общая стоимость объекта, включая землю, превышает 500 миллионов рублей. Только жилые дома могут стоить около 300 миллионов, еще около 100 богобоязненный губернатор отдал на строительство церкви. При этом, доступ верующих из станицы Динская туда закрыт — молиться в храме может только Кондратьев и члены его семьи. На это уже неоднократно обращали внимание жители Динской в социальных сетях.

Откуда у Вениамина Кондратьева, который ни дня не работал в бизнесе, и всю свою карьеру трудился исключительно на госслужбе такие средства — неизвестно.

Сельского хозяйства не будет

Примечательно, что авторы расследования предоставили информацию о том, что земельный участок, на котором расположена усадьба главы Кубани является землей сельскохозяйственного назначения. И раньше тут действительно были поля. Строить на этой земле нельзя ничего, кроме построек необходимых для хозяйства: амбаров, элеваторов, хлевов. Но церковь абсолютно не похожа на элеватор, а роскошные коттеджи — на хлев. Каким образом земля, предназначенная для аграриев оказалась застроена элитной недвижимостью — еще один вопрос для следственных органов, который они должны задать Вениамину Кондратьеву. Или повод для еще одного выступления Греты Тунберг — на тему беспредела власти и кубанских речек и ручьев.

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Алекс Инхернен

Источник: Крымские новости