На лайнере Diamond Princess заразились уже 70 пассажиров

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама, выявили новые случаи заражения коронавирусом.
Сообщает Министерство здравоохранения Японии. Общее число тех, у кого выявили коронавирус, достигло 70 человек. Возраст, пол и гражданство новых пациентов не уточняются.
Семеро заболевших пожаловались на ухудшение состояния, их эвакуировали и отправили в больницу. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое.
Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 64
Источник: Портал Информер