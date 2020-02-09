На лайнере Diamond Princess заразились уже 70 пассажиров

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама, выявили новые случаи заражения коронавирусом.

Сообщает Министерство здравоохранения Японии. Общее число тех, у кого выявили коронавирус, достигло 70 человек. Возраст, пол и гражданство новых пациентов не уточняются.

Семеро заболевших пожаловались на ухудшение состояния, их эвакуировали и отправили в больницу. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое.







Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 64

Источник: Портал Информер