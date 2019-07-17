На Малаховом кургане и на Сапун-горе пройдут мероприятия в честь Дня ВМФ

27 и 28 июля 2019 года на Мемориальных комплексах «Малахов курган» и «Сапун-гора» пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации.

27 июля с 16:00 до 20:00 на Малаховом кургане будут проводиться: интерактивная игра для детей и взрослых «И на суше, и на море…», а также викторина «От юнги до капитана». В этот же период времени будет работать ретро-фотоателье «Моряк красивый сам собой!».В 18:00 гостей праздника ждет концерт вокально-хореографического ансамбля «Таврия», имени Лидии Чернышевой, Крымской государственной филармонии. Вход на данные мероприятия свободный. Концерт включает в себя 23 номера на морскую тематику.

В программе концерта:

– оркестр исполнит «Увертюру» из кинофильма «Два капитана», «Из-за острова на стрежень», «Тихая вода», «Пираты Карибского моря», «Прости, прощай»;

– прозвучат песни в исполнении А.Зинченко: «Синяя вечность», «У Черного моря», «Вечер на рейде», «Утомленное солнце», «Как провожали пароходы», «Море зовет», «Моряк сошел на берег», «Севастопольский вальс»;

– соло на трубе «Монтана» исполнит С.Чолбаров;

– в исполнении Э.Митько прозвучат песни «Moon river», «Девушка из Ипонемы», «Песенка о капитане», «Песня о морском дьяволе», «Каникулы любви»;

– соло на кларнете «Южный вальс» исполнит С. Гвардия; соло на кларнете «В Кейптауснком порту» исполнит А. Таркинская;

– соло на скрипке «Кукушка» исполнит И. Емельянова.

В 20:30 на Малаховом кургане состоится показ документального фильма «Морская соль», вход свободный.

27 июля с 16:00 до 18:00 в Оборонительной башне состоится лекция-экскурсия: история одного экспоната. Линейный корабль «Великий князь Константин», стоимость билета 200 рублей.

28 июля с 10:00 до 18:00 на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» будет проходить выставка «Кузнецов – Адмирал флота». С 12:00 начнет работу передвижная выставка «Курс – бессмертие». Вход свободный.