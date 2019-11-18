На Матросском бульваре пустили под нож более 600 многолетних деревьев (ФОТО)

В ходе реконструкции на Матросском бульваре подрядчик, аффилированный с Алексеем Чалым, пустил под нож 620 деревьев. Как сообщает СМИ олигарха, на деревья получен порубочный билет: часть из них будет кронирована, часть – спилена до основания.

Это при том, что совсем недавно, рассматривая вопрос реконструкции Большой Морской, депутаты команды Чалого рьяно отстаивали зеленые насаждения на центральной улице города, утверждая, что деревья нельзя рубить. Команда Чалого – команда двойных стандартов.

Под давлением депутатов и средств массовой информации, находящихся в ручном управлении Алексея Чалого, проект реконструкции ул. Большая Морская был почти наполовину переделан.

Получив заказ на срыв работ, и те, и другие критиковали представленный эскиз, уцепившись за «защиту» деревьев, которые власти обязаны сохранить, несмотря на их аварийное состояние.

Естественно, к муссированию этой темы привлекли «главного зеленого» – Вячеслава Горелова, который рассказывал, что ни одно дерево не должно быть спилено без согласования со специально созданной комиссией. Аналогичные речи Горелов держал и по поводу реконструкции на ул.Советская.

На Большой Морской речь шла о спиле десятков деревьев, а вот на Матросском бульваре будут пилить сотнями и для этого разрешение общественности, комиссий, рабочих групп вовсе не нужно – порубочный билет уже получен. Документ выдан также кулуарно, как и разрешение на проведение работ по реконструкции.

Сообщение о сносе деревьев было опубликовано на страницах «Форпост» – интернет-проекта Чалого. Пытаясь представить «резню» в положительном ключе, журналисты рассказали, что «добро» было получено после обследования. Только вот на главные вопросы «обследования кем?, когда проводилось обследование?» издание ответа не дает.

«Мы в очередной раз видим проявление двойных стандартов команды Чалого. Ни по одному вопросу у них нет последовательных действий, по каждому – ситуативные, как выгодно на данный момент. Эта беспринципность поражает.

Якобы, защищая десятки деревьев на улицах Советская и Большая Морская, на Матросском бульваре вырубают многолетние насаждения сотнями. Наша общественная организация направила запрос в правительство города с просьбой представить информацию, на каком основании выдан порубочный билет. Как утверждал господин Горелов, «люди хотят сохранить и укрепить старые деревья», – сказала Ольга Дронова, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

Севастопольцы стали свидетелями порубочных работ – без соблюдения техники безопасности, не ограждая проезжую часть и пешеходную дорожку, люди без опознавательных знаков в непосредственной близости от высоковольтных проводов спиливают огромные массивные ветки.

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И это только видимая часть зеленой «реконструкции» – что происходит в глубине бульвара остается только догадываться.

А чуть ранее, поддавшись на истерику команды Чалого, правительство города пригласило дендрологов обследовать деревья на Большой Морской. Чтобы выявить состояние стволовой системы, каждому из них будет сделано УЗИ. Общественники настаивают, чтобы такое исследование было проведено и на Матросском бульваре.

«Вполне логично, если вы печетесь о состоянии зеленых насаждений, провести такую же экспертизу на Матросском бульваре за счет подрядчика. На каком основании выдан порубочный лист? Давайте тогда все действия приведем к общему знаменателю. А то получается, что все равны, но кто-то есть ровнее. Команда Чалого апеллирует к тому, что на бульваре взамен вырубленных деревьев будут высажены новые.

Да, но и на улице Советская, и на Большой Морской правительство предлагало точно такой же вариант, но, тем не менее, он не устроил оппозицию. К сожалению, мы стали свидетелями еще одного хайпа команды Чалого для укрепления своих позиций в политическом манипулировании. Ситуация на Матросском бульваре наглядно показывает, что люди олигарха борются не за город, а за право «в теневую» управлять им, оказывая давление на исполнительную власть Севастополя. Хвост виляет собакой», – добавила Ольга Дронова.

Напомним, при начале реконструкции на Матросском бульваре общественники забили тревогу – работы выполняются без разрешительных документов. Правительство обязало подрядчика прекратить работы. Исполнитель обратился в суд с требованием возобновить стройку, но суд проиграл.







Понедельник, 18 ноября 2019 г. 1710

Источник: Портал Информер