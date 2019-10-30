На месте заброшенных промзон «ИнтерСтрой» возводит современный микрорайон (ФОТО, ВИДЕО)

В Севастополе на улице Токарева продолжается строительство крупнейшего в Севастополе проекта квартальной застройки.

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На месте бывшего автотранспортного предприятия на площади 100 тысяч кв.м. один из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя – компания «ИнтерСтрой» – возводит жилой квартал «Доброгород».

Работы ведутся в рамках соглашения с правительством Севастополя по реновации промышленных зон.

Новый объект с современными домами и неповторимой атмосферой расположен в считанных минутах езды от центра города. Застройщик планирует создать все условия для спокойного и приятного проживания: уютные дворы комплекса полностью освободят от машин, а «умные» технологии обеспечат комфорт и безопасность жителей.

Здания спроектированы в едином архитектурном стиле со специально разработанным дизайном и цветовой гаммой. В ЖК «Доброгород» применяется технология вентилируемых фасадов, которая сохраняет тепло зимой и защищает от перегрева летом.

««Доброгород» – это самый масштабный строящийся объект в Севастополе. Крупный семейный микрорайон, расположенный в непосредственной близости от центра города. Здесь будет всё необходимое для комфортного проживания. Применение технологии вентилируемых фасадов позволит сохранить тепло в квартирах в холодные зимние месяцы и препятствует нагреванию дома летом, – рассказала руководитель отдела продаж компании «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух. – Парковки мы расположили по периметру комплекса таким образом, чтобы вся внутридворовая территория была исключительно пешеходной зоной – то есть местом отдыха для детей и взрослых».

По словам представителя застройщика, ЖК «Доброгород» станет первым в городе кварталом, где будут комплексно применены «умные» технологии.

Их главное назначение – создание комфортной городской среды. Для этого на территории объекта будет установлено круглосуточное видеонаблюдение, «умное» освещение, общедоступный Wi-Fi, зарядные станции для гаджетов.

Квартиры в первых двух этапах строительства уже проданы, в настоящее время открыты продажи в 4 и 5 очередях. Более подробную информацию можно узнать на сайте интерстрой.рф или по телефону: +7(978)77-1111-7.







Среда, 30 октября 2019 г. 99

Источник: Портал Информер