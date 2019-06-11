На мысе Хрустальный могут появиться подземные парковки

Губернатор Дмитрий Овсянников выразил уверенность в том, что при застройке мыса Хрустальный необходимо использовать подземные парковки. Всего их там должно быть три. Об этом он заявил 11 июня на заседании правительства города, на котором обсуждался проект планировки и межевания территории.
«Я считаю, что нужно использовать подземное пространство. Потому что других мест размещения (парковок) в парковой зоне нет. Три парковки предусмотрели», – заявил он.
Общая вместимость стоянок должна составлять 480 машино-мест.
«Одна надземная-полуподземная, одна надземная и одна просто открытая», – уточнил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.
Источник: Портал Информер