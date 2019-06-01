На одном из крупнейших оборонных предприятий России прогремели два взрыва (ВИДЕО)

1 июня 2019     17
На одном из крупнейших оборонных предприятий России прогремели два взрыва (ВИДЕО)

На заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области — прогремели два взрыва. 

Видео происшествия уже появилось в соцсетях. На кадрах видно густой дым. Очевидцы также сообщают о разрушениях, вызванных взрывной волной: «Что-то с неба сыпется. БСМП и „Пятерочка“ в развалинах. Окна в домах вылетают». 

Жители Дзержинска сообщают, что после взрыва в воздухе появились белые хлопья — пепел или некое «химическое вещество».

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, данных о жертвах и пострадавших в результате взрыва пока нет. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора региона, взрывы действительно произошли на территории завода.

Завод имени Свердлова в Дзержинске — одно из крупнейших в стране предприятий по производству взрывчатки для нужд оборонного комплекса и промышленности.

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Источник: Портал Информер

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