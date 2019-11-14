На озеленение Севастополя потратят почти 20 млн рублей

14 ноября 2019     21
На озеленение Севастополя потратят почти 20 млн рублей

В Севастополе закупят саженцы деревьев и кустарников на несколько миллионов рублей.

Какие именно это растения – не указано, поэтому их реальную стоимость определить пока что невозможно. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Заказчик – ГБУ Севастополя «Парки и скверы». Сейчас он ищет подрядчика для четырех тендеров. Так, 8,5 млн рублей из городского бюджета готовы выделить на поставку саженцев лиственных деревьев и кустарников. В списке – саженцы прочих деревьев и кустарников с закрытой корневой системой.

Победителя конкурса определят 20 ноября.

Чуть более 7 млн рублей готовы выделить подрядчику за поставку саженцев кустарников с закрытой корневой системой. Итоги аукциона также подведут 20 ноября.

Саженцы деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой обойдутся городу в 3,4 млн рублей. Семена однолетних цветочных культур – в 689 тысяч рублей. Аукционы по этим лотам также проведут 20 ноября.

Таким образом, на озеленение Севастополя из городского бюджета готовы выделить более 19,6 млн рублей.

Напомним, в 2018 году конкурс на поставку деревьев в Севастополь выиграл единственный допущенный к аукциону участник – ростовская фирма «Титан», специализирующаяся не на озеленении, а на строительстве детских площадок и спортивных сооружений. К тому же, многие из указанных в списке деревьев и кустарников не прижились бы в нашей климатической зоне.

Таким образом, каждый год в Севастополе закупают саженцы растений на миллионы рублей, однако должного ухода за ними нет. Растения гибнут, и на их месте вновь и вновь высаживают очередные саженцы. И каждый раз на это выделяют миллионы бюджетных средств.



Четверг, 14 ноября 2019 г. 93

Источник: Портал Информер

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