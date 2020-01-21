На Ольгу Бузову подписалось более 19 млн россиян

Телеведущая Ольга Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в Instagram среди российских звезд. Об этом свидетельствуют данные на ее странице в соцсети.

Число подписчиков Бузовой достигло 19,1 миллиона человек. Приросту поспособствовало то, что Бузова закрыла страницу для неподписавшихся на нее пользователей. Кроме того, в день ее рождения, 20 января, знаменитость обнародовала песню «В огне».

Второй по популярности занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. На его страницу подписаны 18,4 миллиона человек.По данным Forbes, Бузова занимает второе место среди блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram. Издание оценивает ее доход в Instagram за 2019 год в 0,86 миллиона долларов (почти 55 миллионов рублей). Лидером этого списка является в телеведущая Ксения Собчак. Предполагается, что ее годовой доход от рекламы в Instagram составляет 1,6 миллиона долларов (более 102 миллионов рублей).







Вторник, 21 января 2020 г. 213

Источник: Портал Информер