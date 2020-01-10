На охраняемую территорию севастопольского детского дома проник мужчина с ножом

10 января 2020     15
На охраняемую территорию севастопольского детского дома проник мужчина с ножом

На охраняемую территорию севастопольского детского дома проник мужчина.

При этом он держал в руках предмет, похожий на нож. Об этом сообщил заместитель директора социального учреждения. Группа задержания «Росгвардии» выехала на объект.

«При виде правоохранителей, мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, стал проявлять агрессию, пытался нанести им телесные повреждения, при этом выражался нецензурной бранью. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и передали его в территориальный отдел полиции», – сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Хулиганом оказался житель Севатсополя 1984 года рождения, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Ранее мужчина совершил множество административных правонарушений, а также был лишен права управлять транспортным средством.
По факту незаконных действий на территории социального учреждения проводится проверка в отношении задержанного.



Пятница, 10 января 2020 г. 51

Источник: Портал Информер

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