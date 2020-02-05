На плато Ай-Петри проведен рейд по выявлению нелегалов

5 февраля 2020     8
На плато Ай-Петри проведен рейд по выявлению нелегалов

Сотрудники ялтинской налоговой инспекции, представители городской администрации и правоохранительных органов провели совместный рейд по выявлению незаконной деятельности на плато Ай-Петри.

С помощью контрольной закупки, налоговики установили факт осуществления деятельности без разрешительных документов на одном из объектов общественного питания в поселке Охотничье. При этом, обслуживание посетителей осуществлялось неоформленными наемными работниками, и соответственно без применения контрольно-кассовой техники.

Проверка данного кафе была не случайной: ранее этот объект функционировал совершенно легально, применялась контрольно–кассовая техника.
Но предприниматель деятельность свою прекратил, кассовый аппарат с учета снял. Налоговикам показалось странным, что кафе, расположенное в столь популярном для зимнего отдыха месте, закрывается, и оказались правы.

По выявленному нарушению составлен протокол, который приобщен к материалам дела об административном правонарушении, возбужденного по ч.1 ст.14.1 КоАП Российской Федерации – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Дело передано в городской суд Ялты, который в ближайшее время вынесет свой вердикт.

Ситуация с соблюдением законодательства на плато Ай-Петри поставлена на постоянный мониторинг, совместные контрольные выезды будут продолжены.



Среда, 5 февраля 2020 г. 1347

Источник: Портал Информер

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