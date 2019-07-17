На пляже «Адмиральская лагуна» появятся новые торговые павильоны и кафе

На одном из самых популярных пляжей Севастополя – «Адмиральская лагуна» – будут дополнительно размещены пять магазинов и кафе. Нынешних двух торговых павильонов для отдыхающих уже недостаточно. Об этом представителям СМИ рассказал глава управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников. [embedded content]

Как сказал Кирпичников, в схему размещения нестационарных торговых объектов уже внесены новые павильоны.

Напомним, что весной западную береговую полосу Круглой бухты благоустроили – установили навесы от солнца, туалеты, медпункт и спасательную вышку.

Негативные отзывы от городских властей прозвучали в отношении пляжа в Парке Победы. Там обслуживающая организация нарушила правила размещения торговых объектов и сейчас решается вопрос о сносе семи конструкций: прилавков и автоматов по продаже газированной воды.