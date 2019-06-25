На пляже в Керчи умер пожилой мужчина

За прошедшие сутки на водных объектах Крыма зарегистрировано два происшествия, в результате которых один человек погиб. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В Керчи, на пляже “Молодежный”, 72-летний местный житель пошел купаться, в воде ему стало плохо.

Прибывшая на место бригада медиков констатировала смерть мужчины.

В Евпатории, на пляже “Солнышко”, 59-летний мужчина поплыл за кругом, который унесло в море. Сотрудники спасательной станции базы доставили его на берег. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

Его вынесли на берег и вызвали

Как отмечает пресс-служба МЧС Крыма, с начала года на полуострове произошло 10 происшествий на воде, в которых погибли 7 человек.