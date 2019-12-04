На полуострове протестировали поезда, которые пойдут по Крымскому мосту

Первые поезда с пассажирскими вагонами проехали по Крымскому мосту. Так транспортники начали тестировать железнодорожную инфраструктуру и готовить локомотивные бригады.

«Производится обкатка локомотивных бригад», – уточнили Крыминформу в пресс-службе Крымской железной дороги.

Очевидцам удалось снять на видео тестовые поезда на Крымском мосту. Составы пока путешествуют без пассажиров. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как по мосту через Керченский пролив в обе стороны курсируют составы с одноэтажными и двухэтажными вагонами, а также одиночные локомотивы.

Около недели назад специалисты приступили к тестированию железнодорожной автоматики на станциях Керчь-Южная и Тамань-Пассажирская для управления движением поездами на Крымском мосту.

Железнодорожное сообщение с материковой частью России по Крымскому мосту будет открыто в конце декабря. По данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва.

Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года, но пока не сообщается, какие именно вагоны войдут в состав поезда.

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. Грузовые поезда пойдут на полуостров через Крымский мост в июне 2020 года.







Среда, 4 декабря 2019 г. 2246

Источник: Портал Информер