На помощь дельфинам: В Крыму спасли животных после разгерметизации бассейна

10 февраля 2019     18
На помощь дельфинам: В Крыму спасли животных после разгерметизации бассейна

В Алуште 9 февраля произошла разгерметизация бассейна, в котором на тот момент находились дельфины. Вся вода из него вытекла на улицу.

После звонка в чрезвычайные службы на место незамедлительно прибыли спасатели. По приезду они с помощью мотопомпы откачали воду, а двух дельфинов перенесли в безопасную зону.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Крыму, специалисты соблюдали все меры предосторожности, «чтобы не навредить животным и не добавить еще большего испуга».

В свою очередь начальник МЧС РФ по Крыму Александр Еремеев отметил, что спасатели всегда готовы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

– За многие годы существования чрезвычайного ведомства крымские спасатели скопили немало историй спасения братьев наших меньших. Ведь тяжело оставаться равнодушным, когда помочь животным больше некому, – рассказал Еремеев.

 
crimea.kp.ru




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