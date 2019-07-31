На пороховом заводе в Перми произошёл взрыв

Пять сотрудников Пермского порохового завода пострадали в результате взрыва во время демонтажа оборудования. Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор предприятия Олег Миргородский.

По его словам, «групповой несчастный случай» произошел в 16:08 по местному времени.

Два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще трое получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всех пятерых госпитализировали, одного из тяжело пострадавших сейчас оперируют.

На заводе создана комиссия, которая разбирается в причинах происшествия. Здание завода оцеплено, людей туда не пускают.

Миргородский также сообщил, что этот инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.

Справка:

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. В военные 1941–1945 годы завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО «Катюша».





Среда, 31 июля 2019 г. 120

Источник: Портал Информер