На пороховом заводе в Перми произошёл взрыв

Пять сотрудников Пермского порохового завода пострадали в результате взрыва во время демонтажа оборудования. Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор предприятия Олег Миргородский.
По его словам, «групповой несчастный случай» произошел в 16:08 по местному времени.
Два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще трое получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всех пятерых госпитализировали, одного из тяжело пострадавших сейчас оперируют.
На заводе создана комиссия, которая разбирается в причинах происшествия. Здание завода оцеплено, людей туда не пускают.
Миргородский также сообщил, что этот инцидент не повлиял на производственный процесс предприятия.
Справка:
ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, производит несколько видов зарядов и пороха, а также гражданскую продукцию. В военные 1941–1945 годы завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для РСЗО «Катюша».
Среда, 31 июля 2019 г. 120
Источник: Портал Информер