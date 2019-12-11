На Приморский край обрушился страшный ураган (ВИДЕО)

На Приморье обрушился очередной мощный циклон, который принёс в регион гололёд и сильные метели.

В связи с ухудшением погодной обстановки Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

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Из-за аварии в районе 9 км автодороги Хабаровск — Владивосток — посёлок Новый — Де-Фриз временно было ограничено движение автотранспортных средств.

В настоящее время движение на данном участке автодороги восстановлено, однако продолжает действовать запрет на въезд крупногабаритного и большегрузного автотранспорта на территорию Владивостока.

Снегопад, начавшийся на территории региона, будет сопровождаться гололёдными явлениями и сильными метелями.

Всего с начала ухудшения погодных условий в крае зарегистрировано 46 ДТП, из них одно массовое. В результате массовой аварии механические повреждения получили 48 транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД, из-за непогоды один человек погиб, десятки травмированы на дорогах.

На участках, где произошли автоаварии, сотрудниками ДПС организованы пути объезда.

Кроме того, заступившие на патрулирование наряды дорожно-патрульной службы постоянно курсируют по трассам с включёнными спецсигналами и оказывают помощь автомобилистам.







Среда, 11 декабря 2019 г. 227

Источник: Портал Информер