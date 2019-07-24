На пути кортежа Путина заложили муляж бомбы (ВИДЕО)

24 июля 2019     22
На пути кортежа Путина заложили муляж бомбы (ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержали ранее судимых мужчин, которые решили проверить полицейских, подложив муляж на пути следования кортежа Владимира Путина.

Одного задержанного зовут Михаил Трачум, ему 19 лет. Имя второго пока не известно: он работал дворником и убирал один из дворов возле маршрута следования кортежа президента.

«Парни сидели, выпивали и вдруг решили проверить: а что будет, если… Раздобыли коробку наподобие обувной, снарядили ее всяким хламом так, чтобы это было похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство), перевязали все это бантиком и выставили на дорогу», — рассказал СМИ источник в силовых структурах.

Подозрительную коробку нашли на улице Машинная, 46 за 15 минут до проезда президентского кортежа. Внутри коробки лежала обмотанная синей изолентой бутылка, а также еще одна коробка с камнями и торчащими наружу проводами, перемотанная красной изолентой. Внешне все это было похоже на бомбу.

Владимир Путин в Екатеринбурге выступил на саммите GMIS-2019 и пообщался со студентами Уральского федерального университета. Перед отъездом президент без предупреждения вышел к людям, которые ждали открытия дороги на проспекте Ленина. Эта задержка дала время работникам специальных служб, которые выясняли происхождение предмета на Машинной.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Алексея Ярусова просьба не беспокоить!
Алексея Ярусова просьба не беспокоить!

Пока глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов занимается избирательной кампанией в Законодательное собрание Севастополя, вверенный ему район продолжает разваливаться и разрушаться. Однако, если на …


Частные дома разрешат строить только по типовым проектам
Частные дома разрешат строить только по типовым проектам

Минстрой разработал программу поддержки индивидуального жилищного строительства в РФ — она предполагает добровольную стандартизацию таких строек в обмен на приравнивание …


Кража или находка? Жительница Севастополя взяла чужие деньги из банкомата
Кража или находка? Жительница Севастополя взяла чужие деньги из банкомата

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 35-летняя жительница Севастополя. Она рассказала, что снимала в банкомате 17 тысяч …


Ремонта контактных сетей Севастополя прокуратура добивается в суде
Ремонта контактных сетей Севастополя прокуратура добивается в суде

Прокуратура Нахимовского района обратилась в суд, чтобы «Севэлектроавтотранс» отремонтировал опоры контактных троллейбусных сетей. Установлено, что только в Нахимовском районе города …


На пути кортежа Путина заложили муляж бомбы (ВИДЕО)
На пути кортежа Путина заложили муляж бомбы (ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержали ранее судимых мужчин, которые решили проверить полицейских, подложив муляж на пути следования кортежа Владимира Путина. Одного задержанного зовут Михаил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты