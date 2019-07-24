На пути кортежа Путина заложили муляж бомбы (ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержали ранее судимых мужчин, которые решили проверить полицейских, подложив муляж на пути следования кортежа Владимира Путина.

Одного задержанного зовут Михаил Трачум, ему 19 лет. Имя второго пока не известно: он работал дворником и убирал один из дворов возле маршрута следования кортежа президента.

«Парни сидели, выпивали и вдруг решили проверить: а что будет, если… Раздобыли коробку наподобие обувной, снарядили ее всяким хламом так, чтобы это было похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство), перевязали все это бантиком и выставили на дорогу», — рассказал СМИ источник в силовых структурах.

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Подозрительную коробку нашли на улице Машинная, 46 за 15 минут до проезда президентского кортежа. Внутри коробки лежала обмотанная синей изолентой бутылка, а также еще одна коробка с камнями и торчащими наружу проводами, перемотанная красной изолентой. Внешне все это было похоже на бомбу.

Владимир Путин в Екатеринбурге выступил на саммите GMIS-2019 и пообщался со студентами Уральского федерального университета. Перед отъездом президент без предупреждения вышел к людям, которые ждали открытия дороги на проспекте Ленина. Эта задержка дала время работникам специальных служб, которые выясняли происхождение предмета на Машинной.