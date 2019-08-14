На севастопольские школы будет потрачено свыше 900 млн рублей

14 августа 2019     15
На севастопольские школы будет потрачено свыше 900 млн рублей

И.о. директора департамента науки и образования Севастополя Игорь Белозёров сообщил о том, что в этом году свыше 900 млн рублей будет потрачено на обновление материальной базы севастопольских школ. 

«В целом в этом году выделено более 920 миллионов рублей на развитие материально-технической базы образовательных учреждений. Ведутся работы по всем направлениям: безопасность, антитеррор, коммуникации, благоустройство», – цитирует Белозёрова пресс-служба правительства.

Сегодня и.о. директора департамента образования проконтролировал выполнение работ в отремонтированном детском саду №131.

«Сотрудники учреждения очень рады тому, что у них улучшились условия труда», – сказал он. 

Школы Севастополя готовятся к новому учебному году. В учебных учреждениях ведутся работы по капитальному и текущему ремонту. 


Среда, 14 августа 2019 г. 418

Источник: Портал Информер

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