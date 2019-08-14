На севастопольские школы будет потрачено свыше 900 млн рублей

И.о. директора департамента науки и образования Севастополя Игорь Белозёров сообщил о том, что в этом году свыше 900 млн рублей будет потрачено на обновление материальной базы севастопольских школ.

«В целом в этом году выделено более 920 миллионов рублей на развитие материально-технической базы образовательных учреждений. Ведутся работы по всем направлениям: безопасность, антитеррор, коммуникации, благоустройство», – цитирует Белозёрова пресс-служба правительства.

Сегодня и.о. директора департамента образования проконтролировал выполнение работ в отремонтированном детском саду №131.

«Сотрудники учреждения очень рады тому, что у них улучшились условия труда», – сказал он.

Школы Севастополя готовятся к новому учебному году. В учебных учреждениях ведутся работы по капитальному и текущему ремонту.





Среда, 14 августа 2019 г. 418

Источник: Портал Информер