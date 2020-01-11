На севере Крыма построят крупный оптово-логистический центр

Оптово-логистический центр, который будет заниматься поставкой продовольствия в Крым с целью стабилизации цен, построят в Красногвардейском районе. Об этом 10 января сообщил глава республики Сергей Аксёнов по итогам совещания с участием Владимира Путина.

«С точки зрения стабилизации цен принято решение и определен конкретный оператор, который будет заниматься поставкой продовольствия – оптово-логистический центр будет построен в Красногвардейском районе. В поселке Октябрьское 20 га земли правительство Республики Крым выделяет под эти цели. Там емкость будет около 20 тысяч тонн хранения», – сказал Аксенов.

По его словам, это решение поможет стабилизации цен, в том числе во время курортного сезона.

«Это будут крупные поставки железнодорожным транспортом. Это оптово-логистический центр, куда будет продовольствие со всей страны поставляться. При этом главная задача – создать конкурентную среду. Основные поставки – это Ставропольский, Краснодарский края и Ростовская область», – отметил Аксенов.







Суббота, 11 января 2020 г. 78

Источник: Портал Информер