На Северной стороне Севастополя обнаружили авиабомбу

Затем авиабомба будет вывезена на полигон МЧС для уничтожения.

Как отметили сотрудники МЧС, в настоящий момент на месте обнаружения продолжаются работы по разминированию.

В пресс-службе МЧС по Севастополю подтвердили СМИ, что в районе улицы Речная обнаружен взрывоопасный предмет.

Жители улицы Речная эвакуированы на время проведения работ.

Авиационную бомбу обнаружили в районе улицы Речная (микрорайон Любимовка, Северная сторона). Как сообщают очевидцы, на месте обнаружения опасной находки работают сотрудники МЧС и полиции.

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