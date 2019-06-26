На Северной стороне Севастополя обнаружили авиабомбу

Авиационную бомбу обнаружили в районе улицы Речная (микрорайон Любимовка, Северная сторона). Как сообщают очевидцы, на месте обнаружения опасной находки работают сотрудники МЧС и полиции.
Жители улицы Речная эвакуированы на время проведения работ.
В пресс-службе МЧС по Севастополю подтвердили СМИ, что в районе улицы Речная обнаружен взрывоопасный предмет.
Как отметили сотрудники МЧС, в настоящий момент на месте обнаружения продолжаются работы по разминированию.
Затем авиабомба будет вывезена на полигон МЧС для уничтожения.
Источник: Портал Информер