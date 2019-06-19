На Северной стороне Севастополя ограничат движение транспорта

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщает, что движение автомобилей по улице Громова будет ограничено с 21 июня.

«Ввести временное ограничение всех транспортных средств на улице Громова от пересечения с улицей Симонок до улицы Громова, 60 с 21 июня 2019 года до 15 сентября 2019 года», – указано в приказе госструктуры.

В направлении улицы Симонок будет ходить общественный транспорт по правой полосе.

Подрядчиком работ выступает ООО «Доринвест-Крым», которое обязано разработать схему организации дорожного движения и оградить места, где будут проводиться дорожные работы.