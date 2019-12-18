На Северной стороне Севастополя установили новое наружное освещение

18 декабря 2019     5
На Северной стороне Севастополя установили новое наружное освещение

На Северной стороне Севастополя завершен комплекс работ по модернизации наружного освещения.

Работы проведены на улицах Леваневского и Доронина, на площади Захарова, а также лестницах Водопьянова и Разина.

Установлена 41 новая стальная опора наружного освещения, адаптированных к осадкам, а 46 новых светодиодных светильников обеспечивают качественное освещение и в ясную, и в пасмурную погоду.

В ходе работ протянуты новые линии электроснабжения, которые сократят количество дефектов сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Отметим, что применяемое оборудование соответствует всем светотехническим, эксплуатационным требованиям и нормам, обеспечивает достаточный уровень освещенности улиц, необходимый для безопасного дорожного движения.



Среда, 18 декабря 2019 г. 81

Источник: Портал Информер

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