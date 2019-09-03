На Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ

На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ. Об этом 3 сентября сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

По информации собеседника агентства, оба летчика разбившегося воздушного судна катапультировались.

«На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет», — пояснил он, добавив, что их судьба остается неизвестной.

Источник также отметил, что полеты проводились с аэродрома Буденновск (Ставропольский край).

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что Су-25УБ в ходе планового учебно-тренировочного полета упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта, подчеркнули в Минобороне.





Вторник, 3 сентября 2019 г. 112

Источник: Портал Информер