На Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ

3 сентября 2019     22
На Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ

На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ. Об этом 3 сентября сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

По информации собеседника агентства, оба летчика разбившегося воздушного судна катапультировались.

«На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет», — пояснил он, добавив, что их судьба остается неизвестной.

Источник также отметил, что полеты проводились с аэродрома Буденновск (Ставропольский край).

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что Су-25УБ в ходе планового учебно-тренировочного полета упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта, подчеркнули в Минобороне.


Вторник, 3 сентября 2019 г. 112

Источник: Портал Информер

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