На спусках Разина и Водопьянова заменят облицовочный материал

25 июня 2019     15
На спусках Разина и Водопьянова заменят облицовочный материал

По поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, покрытие ступеней на спусках Степана Разина и Водопьянова заменят природным облицовочным материалом – лабрадоритом екатерининским, согласованным жителями и общественностью.

Представитель заказчика работ на проведение капитального ремонта спусков, заместитель директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Никита Булгаков на встрече с местными жителями, общественностью, главой внутригородского муниципального образования Нахимовского муниципального округа Михаилом Брицыным и депутатским корпусом Нахимовского муниципального округа подтвердил использование согласованного материала при дальнейшем капитальном ремонте спусков. 

«Работы по капитальному ремонту лестниц спусков Степана Разина и Водопьянова выполнялись подрядчиком в соответствии с ранее разработанной проектной документацией. В связи с обращением местных жителей и общественности к Губернатору Дмитрию Овсянникову во время его рабочего визита на пл. Захарова, Губернатором дано нам поручению по замене укладываемого материала с керамогранитной плитки на природный камень. В соответствии с данным поручением совместно с местными жителями, общественностью, председателями ТОС «Гвардейский» и «Инженерная балка», депутатским корпусом мы провели общественное обсуждение замены облицовочного материала лестниц.

На сегодняшний день выбран и согласован, о чем подписан протокол, облицовочный материал лестниц – природный камень лабрадорит екатерининский. В соответствии с принятым решением будет откорректирована проектная документация, после чего планируется, что с 15 июля подрядчик приступит к работам. Работы планируется завершить к первому сентября текущего года», – сказал Никита Булгаков.

Источник: Портал Информер

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