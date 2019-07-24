На территории Украины находятся как минимум 15 «воров в законе» - кто они?

«Воры в законе», живущие на Украине, как и в любых других странах бывшего Советского Союза, тоже претерпели деформацию, в результате которой прошлые понятия сменились новыми, когда на первый план вышли не обладание уважением, пусть и в криминальной среде, а банальные деньги и власть. В этой связи главным мотивом для современных «законников» становится личное обогащение.

На территории Украины находятся как минимум 15 «воров в законе», 12 из которых имеют состояние около 1 млн долларов или выше. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он напомнил, что в советское время «воры» десятками лет сидели за решеткой и это считалось нормой. Пребывание же «законника» на свободе раньше расценивалось как «проступок», отмечает Аброськин.

«Не имея ни семьи, ни дома, «вор» на свободе был обречен вести кочевой образ жизни, скитаться, бродяжничать. Если «вор» длительное время задерживался на одном месте, его могли заподозрить в связи с милицией», — пишет глава криминальной полиции.

По его словам, сегодня правила изменились, и «воры в законе» — это состоятельные люди, которые имеют и шикарные дома, и счета в иностранных банках и связи во власти и бизнесе.

«Они стали уже своего рода воровскими топ-менеджерами», — добавил Аброськин.

На представленной Аброськиным фотографии выделено 15 находящихся на территории Украины «законников». Одним из самых влиятельных из них является 64-летний Сергей Лысенко (Лера Сумской), за плечами которого не менее шести судимостей. В разные периоды своей «воровской» жизни он оспаривал место главного «законника».

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«Коронованный» еще в 1993 году, Лера Сумской приверженец старых «воровских» традиций, опирается на поддержку ряда московских «воров», курирует украинские колонии, имея во многих из них своих «смотрящих», участвует в разрешении споров и конфликтов в криминальной среде. До сих пор ведет активную деятельность и на «пенсию» не спешит.

Так, в начале прошлого года его джип остановили в Хмельницкой области Украины под предлогом проверки на предмет наличия оружия. Помимо «законника» в машине находился и местный криминальный «авторитет». Оба направлялись в сторону расположенной в регионе колонии для разрешения там некой конфликтной ситуации.

По некоторым данным, Лера Сумской может держать общеукраинский «общак», из которого деньги поступают, например, на поддержку сидящих в зонах. Но в то же время есть и обратный процесс — с зон деньги идут в «общак» в качестве доходов с азартных игр и продажи запрещенных предметов. Говорят, он даже в силах организовать тюремные бунты в подконтрольных ему колониях. Такое уже было в Харькове и Львове. Не раз задерживался за попытки проведения «воровских» «сходок».

Право распоряжаться «общаком» после того, как в 2011 году от рака умер влиятельный «вор в законе» Сергей Мамедов (Мамед), Лысенко отбил в борьбе с представителями кавказского крыла — «ворами в законе» Серго Глонти (Гуга), Рамазом Цикоридзе (Рамаз Кутаисский) и Бахышем Алиевым (Ваха), которых поддержал старейший одесский «законник» Валерий Шеремет (Шарик). В свою очередь, Леру Сумского поддержали Анатолий Якунин (Сенька Самарский), Юрий Пичугин (Пичуга) и Василий Христофоров (Вася Воскрес), близкие к «славянскому» крылу клана Деда Хасана. Как заявил в 2013 году Геннадий Москаль, который на тот момент был народным депутатом, «Сумской областью руководит не губернатор, а криминальный авторитет Лера Сумской. Лера фактически через своих подчиненных контролирует всю область: губернатора, мэра, председателей районных государственных администраций. Начальник милиции, прокурор, СБУ, главы администраций не могут решить те вопросы, которые по плечу ворам в законе».

По данным правоохранителей, Сумской контролирует теневой рынок алкоголя, торговлю наркотиками и оружием, а также нелегальную миграцию через украинско-российскую границу. Большую часть времени он предпочитает проводить в своем родном крае.

Наравне с Лерой Сумским к «ворам» старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы и пользуются уважением, относится и Владимир Дрибный (Полтава). 80-летний «законник» отошел от непосредственного участия в криминальных делах, но он до сих пор разрешает споры, возникающие в среде осужденных, назначает «смотрящих» в колониях и СИЗО и контролирует там обстановку.

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А статус миллионера Полтава подтвердил, когда в сентябре 2017 года в его доме сотрудниками полиции были изъяты «общаковские» деньги — более $1 млн и сто тысяч евро. Сумма для одесского «общака» смешная, и авторитетные собеседники некоторых СМИ отметили, что это лишь его небольшая часть.

В отличие от них, 45-летний уроженец Львова Андрей Недзельский, он же Неделя, — «вор» новой формации. Был «коронован» в 2012 году в Греции, несмотря на то что не сидел. Его продвигал уже упоминаемый нами Мамед, контролировавший Киев и центральные области Украины.

Фактически его место и занял Неделя, правда, с гораздо более скромной степенью влияния. Тем не менее считается, что он контролирует помимо центра и запад Украины, основной криминальный доход которой исторически формируется благодаря контрабанде из-за близости к границе с европейскими странами. А с 2014 года на территории Ровненской области началась нелегальная добыча янтаря, объем которой, по оценкам экспертов, оценивается в размере от 120 до 300 тонн янтаря в год с оборотом теневого рынка в $200–300 млн.

Однако летом 2017 года у Недзельского серьезно обострились отношения с рядом «воров в законе», в том числе с его «крестным отцом» Давидом Себискверадзе (Дато Кутаисский) и другими «ворами» «руставского» клана, в частности с очень влиятельным «законником» Гайозом Звиададзе (Гия Кутаисский), в связи с чем вес Недели серьезно уменьшился (а по некоторым данным, его статус «вора в законе» даже был приостановлен). Звиададзе лично давал понять, что Неделя ведет себя не как «вор» и связан с СБУ, но Неделе за определенную сумму удалось восстановить отношения и подтвердить свой статус. 8 апреля 2018 года Гия Кутаисский был застрелен в Турции, и одной из версий рассматривалась причастность к этому убийству Недзельского.

В 2017 году появилась информация о его задержании во Франции по запросу Венгрии, обвинявшей его в подделке документов. Однако суд Будапешта, куда он был экстрадирован, его оправдал. А в начале 2018 года Неделя уже проводит в киевском бизнес-центре «Парус» прием заинтересованных граждан. По данным полиции, туда наведывались не только представители криминала, но и бизнесмены и политики.

На юго-востоке в промышленных регионах Украины — Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях орудует 45-летний Сергей Олейник (Умка). Он был «коронован» в России в 2014 году. Считался правой рукой Александра Петровского (Налекрешвили) по прозвищу «Нарик» — крупного «авторитетного» бизнесмена, мецената, имеющего госнаграды и даже являющегося соавтором томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Сергей Олейник–>

Есть версия, что и «воровское» звание своему никогда не сидевшему помощнику Умке Нарик просто-напросто выкупил, договорившись с руставскими и езидскими «ворами», контролирующими восток Украины. Впрочем, Полтава, Лера Сумской и Неделя также были не против, понадеявшись, что «вор»-некавказец усилит славянское влияние в «воровском» мире Украины. С российской стороны «крестными отцами» Умки называют питерских воров Андрея Мирыча и Альберта Рыжего.

В 2017 году у Умки был конфликт с Неделей, который потребовал от него отчислений в свой «общак». Умка взамен потребовал долю в незаконных янтарном и алкогольном бизнесах. В результате все остались «при своем», то ли уладив, то ли заморозив конфликт. К тому же за Умку вступился Лера Сумской, с которым к тому времени Неделя сумел испортить отношения.

По словам Аброськина, оба этих «законника» многим обязаны олигархам и представляют в преступном мире их интересы. К слову, такие действия противоречат «воровским законам» и обычаям.

Еще один известный криминальный регион Украины — Одессу и Одесскую область — долгое время представлял «вор в законе» Валерий Шеремет (Шарик). 68-летний одессит специализировался на карманных кражах, за что имеет семь судимостей. До недавних пор контролировал группы местных карманников.

По его стопам пошел сын Валерий, к которому перешли дела отца после ареста того в 2008 году в Германии за квартирные кражи. Но в декабре 2015-го Валерий-младший умер от отравления неизвестным веществом. В настоящее время Шарик в основном отошел от дел из-за болезней, но «воровского» звания не лишен и, имея безмерное уважение в криминальной среде, иногда выполняет роль третейского судьи.

В настоящий же момент в Одессе помимо все громче заявляющего о себе «вора в законе» Надира Салифова (Гули) по-прежнему сильны позиции «воров в законе» Антимоза Кухилавы (Антик/Антимос) и Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумский). Причем все вышеперечисленные персоны, кроме Гули, живут в Турции (Гули в ОАЭ), действуя в Украине через своих эмиссаров.

62-летний Антимос родом из Абхазии. Был «коронован» еще в 70-х годах. Отсидел первый раз у себя на родине в 1980 году. После этого он решил податься в Украину — в небольшой город Ирпень Киевской области. Это было в период распада СССР, когда на волне политической и экономической неразберихи шло образование многочисленных преступных группировок, которые занимались типичным для того периода делом — рэкетом.

Главарем одной из таких банд местного значения и стал Антимос. Правда, вскоре после нескольких успешных дел банду разгромили силовики. После этого-то Кухилава и появился в Одессе, которая в середине 90-х стала весьма привлекательным местом для кавказского криминалитета: чеченцев, грузин, осетин, абхазцев и т.п. Там Антик основал новую банду (преимущественно из чеченцев), занимавшуюся угоном авто, мелким воровством и квартирными кражами.

В 2009 году Верховный суд Украины вынес решение о депортации в Грузию «вора в законе». Но Антику помогла бюрократия — дело в том, что Абхазия, где родился Антимос, к тому времени не была частью Грузии: фактически Кухилава никогда не был грузинским гражданином, имел лишь паспорта СССР и Украины. А учитывая, что преступлений в Грузии за ним не числилось, Кухилаве вручили новый паспорт Грузии, с которым он сразу же вылетел в Турцию, где в своем особняке в курортной Анталье и проживает до сих пор, управляя своими одесскими бандами через сына Нурика. Широкой общественности он стал известен благодаря отношениям с известной украинской певицей Анастасией Приходько, которая стала ему гражданской супругой и даже родила ребенка, внука Антимоса. Правда, этот союз распался, а в 2017 году и самого Нурика попытались выдавить из Украины, лишив гражданства. Однако выдворять его из страны впоследствии отказался суд.

Что касается самого Антика, то он по-прежнему имеет значительное влияние на преступный мир южной части Украины. Знающие его люди отмечают его склонность к спокойствию, рассудительности, бескровному разрешению конфликтов. К нему даже обращаются различные преступные элементы в спорных для них вопросах — как к своеобразному судье.

Вообще доля кавказских «воров» в Украине, так же как и в России, чрезвычайно высока, и она постоянно растет за счет прибытия все новых «законников» — главным образом уроженцев Грузии. Их миграция обусловлена несколькими факторами. Например, для некоторых это было укрытием во время войны между «воровскими» кланами — Тбилисским (покойного Деда Хасана) и Кутаисским (здравствующего Тариэла Ониани). Другие побежали из Грузии после начала борьбы с ними в середине 2000-х, инициированной Михаилом Саакашвили. Наконец, очередная волна наметилась и из России, где в последнее время «законников» также начали активно прижимать.

Относительно недавно в Днепре (бывший Днепропетровск) появился родственник Шакро Молодого Нодари Асоян (Нодар Руставский), долгое время контролировавший в России Ростовскую область и Краснодарский край. Он был «коронован» в 1998 году в Грузии «вором в законе» Георгием Хмелидзе (Хмело). Пытался закрепиться в Греции, но в 2011 году был экстрадирован в Россию после задержания в составе преступной группы. В 2014 году задержан в киевском аэропорту Борисполь и на следующий день депортирован.

Тем не менее впоследствии Асояну все же удалось остаться в Украине — в начале этого года он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева вместе с криминальным «авторитетом», одним из лидеров «Сельмашевской» ОПГ (город Ростов-на-Дону) Андреем Иманали, более известным как Полузверь. Сообщалось, что в отношении обоих решается вопрос о выдворении за пределы Украины. Однако чем это закончилось, пока неизвестно. За год до этого полиция Ростова-на-Дону сообщала, что «оперативным путем были устранены два криминальных «авторитета», которые в результате принятых мер выехали за пределы области». По всей видимости, речь шла как раз о Нодаре Руставском и Полузвере.

Сам «крестный» Асояна — уроженец грузинского города Рустави, близкий родственник авторитетного «вора в законе» Лаши Шушанашвили (Лаша Руставский), «вор в законе» Георгий Хмелидзе (Хмело) обосновался в Донецке в 90-х годах. Там он сразу же начал успешное сотрудничество с ОПГ «Люкс». Укоренившись, стал формировать собственный клан, и уже к 2010 году в Донбассе и в Одессе проживало более 10 «коронованных» представителей солнечного Рустави.