На Украине арестован ближайший друг Порошенко и Турчинова

Вечером 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР).

Следователи ГБР ранее просили суд отправить Пашинского под стражу без права внесения залога. Судья добавила, что Пашинский будет находиться под стражей до 4 декабря.

«Господин Портнов и эта судья сегодня сделали Путину подарок на день рождения. С чем я их и поздравляю. Но мы будем бороться», — заявил Пашинский.

Его адвокат Андрей Федур отметил, что экс-нардепу в тюрьме угрожает опасность.

«Это сделано с целью физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО», — добавил он.

Это беспрецедентная мера пресечения для людей уровня Пашинского. При Порошенко, Пашинский был куратором украинской оборонки, да и вообще очень влиятельным человеком. Он также считается одним из ближайших соратников бывшего и. о. президента и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Арест Пашинского может означать, что и другие деятели времен Порошенко, в конечном итоге, могут пойти за решетку. Об этом говорит и Андрей Портнов, который приложил большие усилия для ареста Пашинского.

«Петр Порошенко, надеюсь, вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого вашего преступления.

Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода и вы стали следующим клиентом следственного изолятора. Для того, чтобы в нашей стране это стало уроком для всех на десятки лет», – написал Портнов в своем Телеграмм-канале.

Напомним, что три дня назад ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку. Как сообщается, нардеп стрелял в жителя одного из сел Васильковского района (Киевская область) Вячеслава Химикуса.

Инцидент произошел два года назад. У нардепа был словесный конфликт, в ходе которого он выстрелил из наградного пистолета в ногу Химикусу. Тогда в Генпрокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках «необходимой обороны», которая исключает его уголовную ответственность.

Источник: Портал Информер